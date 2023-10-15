بلينكن: هناك تصميم عربي على عدم اتساع رقعة الصراع

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد في القاهرة أن الدول العربية التي زارها خلال جولته في المنطقة "متمسكة بألا يتسع نطاق النزاع مع إسرائيل".

وقال قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى إسرائيل "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر"، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان إسرائيل مخاوف من أن تتحول الحرب بين حماس وإسرائيل إلى نزاع إقليمي.

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وأضاف بلينكن للصحفيين "ما سمعته من كل الشركاء تقريباً أن هناك تصميماً، ووجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".

وأضاف أن الدول التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

في سياق آخر، أكد بلينكن أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة التي تتعرض لقصف بلا هوادة من إسرائيل، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأميركيين من القطاع عبر معبر رفح.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تتنظر في سيناء فتح المعبر.