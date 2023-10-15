واشنطن تفرض قيوداً جديدة على معدات الذكاء الصناعي للصين

تخطط إدارة بايدن للإعلان عن ضوابط جديدة على رقائق ومعدات الذكاء الاصطناعي التي يمكن بيعها للصين، حسب ما صرح مسؤولو الإدارة لموقع "Axios".

وستعمل القيود الجديدة، التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في أوائل الأسبوع المقبل، على توسيع نطاق جهود البيت الأبيض لمنع الصين من اكتساب ميزة عسكرية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وتم تصميم القواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة، لسد الثغرات في ضوابط التصدير التي أعلنتها قبل عام، وتطبيقها على الرقائق التي تكون أقل قوة قليلاً من تلك التي تغطيها المبادئ التوجيهية الأولية ولكنها لا تزال تتمتع بقدرات متقدمة.

ضوابط ومعايير

كما ستعمل الضوابط أيضًا على الحد من تصدير المعدات المستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، مما يجعل الولايات المتحدة تتماشى مع اللوائح التي تفرضها اليابان وهولندا.

وتحاول إدارة بايدن السير على خط رفيع في نهجها تجاه الصين، مؤكدة حقها في اتخاذ إجراءات بشأن مسائل الأمن القومي مع الإصرار على أنها لا تريد الإضرار بالاقتصاد الصيني.

وخلال الصيف، قام ثلاثة من مسؤولي الإدارة بزيارات منفصلة إلى الصين لفتح خطوط الاتصالات وشرح نهج الإدارة شخصيا، وكانوا يحاولون أيضًا إصلاح العلاقات بعد أن أطلق الصينيون بالون تجسس عبر الولايات المتحدة وأمر الرئيس بايدن بإسقاطه. وفي خطاب رئيسي ألقته هذا الربيع، أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين نهج إدارة بايدن.

وقالت يلين: "الولايات المتحدة ستؤكد نفسها عندما تكون مصالحنا الحيوية على المحك، لكننا لا نسعى إلى فصل اقتصادنا عن اقتصاد الصين".

وإلى جانب قيود التصدير اعتبارًا من أكتوبر 2022، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا في أغسطس يقيد الاستثمارات الخاصة في الشركات الصينية في صناعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

تقييد الاستثمار في صناعات معينة

وكان الهدف هو تقييد الاستثمار في صناعات معينة ومنع نقل المعرفة الأميركية من شركات الأسهم الخاصة الكبرى ورأس المال الاستثماري إلى الشركات الصينية. كما أرادت الإدارة التأكد من قيام دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الأخرى بفرض قيود مماثلة.

ويأتي الإعلان الجديد قبل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة والذي التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مالطا الشهر الماضي.

ويشعر فريق بايدن بحساسية بشأن إصدار أي إعلانات جديدة خاصة تلك التي قد لا ترحب بها بكين مباشرة قبل زيارة رفيعة المستوى.

لكن الحكومة الأميركية حذرت الصينيين من احتمال فرض قيود جديدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا الشهر، حسب ما ذكرت رويترز.

وتستعد إدارة بايدن أيضًا لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر، على الرغم من أن أيًا من الجانبين لم يؤكد حضوره.

وشكلت الولايات المتحدة والصين مجموعات عمل جديدة لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية. وتأمل يلين في استخدام الاتصالات لمناقشة القضايا "المثيرة للجدل" والحصول على رؤية جديدة للاقتصاد الصيني، حسب ما صرحت لموقع أكسيوس الشهر الماضي.