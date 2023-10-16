انتخابات أميركا.. الكشف عن موعد مناظرة الحزب الجمهوري الثالثة

كشفت مصادر إعلامية أميركية اليوم الاثنين أن المناظرة التمهيدية الرئاسية الثالثة للحزب الجمهوري ستستضيفها شبكة "إن بي سي" نيوز في 8 نوفمبر.

وسيتم بث المناظرة من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي الأميركي. ومن المقرر أن يتم عقد المناظرة في مركز Adrienne Arsht للفنون المسرحية في مقاطعة ميامي ديد وفقا لموقع أكسيوس.

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وقالت الشبكة إن المناظرة ستبث على شاشة التلفزيون والبث المباشر ومنصات شبكة "إن بي سي" نيوز الرقمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر الماضي أن متطلبات التأهل للمناظرة الثالثة أصعب من المناظرة الأولى والثانية، حيث يجب على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن 4% في استطلاعين وطنيين أو 4% في استطلاع وطني واستطلاع مبكر واحد على مستوى الولاية، بما في ذلك أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وكارولينا الجنوبية.

ويجب إجراء الاقتراع في الأول من سبتمبر أو بعده، وفقًا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

كما يجب أن يكون لدى المرشحين أيضًا ما لا يقل عن 70000 متبرع فريد، مع ما لا يقل عن 200 متبرع فريد لكل ولاية أو إقليم في 20 ولاية أو إقليم على الأقل.

واعتلى 7 مرشحين من الحزب الجمهوري منصة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا للمشاركة في المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري الشهر الماضي.

وقام الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري بعمل برنامج موازٍ للمناظرة من خلال التحدث إلى عمال صناعة السيارات المضربين في ديترويت. وقال في أغسطس إنه "لن يشارك في المناظرات".