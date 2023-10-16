بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة، لافتا إلى أن واشنطن تتحدث مع مصر عن إنشاء ممر إنساني في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتوجه بايدن بالقول إلى إيران مصرحا: رسالتي إلى إيران ألا تعبر الحدود وأن لا تصعد من الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد دليل واضح على أن إيران وراء هجوم حماس على إسرائيل.

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وفي معرض كلامه أكد بايدن أنه يتعين القضاء على حماس تماما ولكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

واعتبر بايدن أن نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري وأن إسرائيل تملك أفضل القوات المقاتلة.

ورأى الرئيس الأميركي أن تهديد الإرهاب في أميركا زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وذكر جو بايدن في وقت سابق أن الأغلبية من الفلسطينيين لا علاقة لهم بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما يتنقل وزير خارجيته بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في محاولة لوقف التصعيد الذي ينذر باشتعال المنطقة.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بهجمات حماس"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون نتيجة لهذه الهجمات.

في سياق آخر كتب بايدن في منشور على منصة "إكس" اليوم، أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال بايدن إنه أبلغ عباس بأنه يعمل مع الشركاء في المنطقة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

هذا، ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العودة إلى إسرائيل هذا الأسبوع بعد استكمال رحلة تنقل خلالها بين ست دول عربية، بغية منع الحرب بين إسرائيل وحماس من إشعال صراع إقليمي أوسع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اعتزام بلينكن السفر الاثنين إلى إسرائيل- الزيارة الثانية خلال خمسة أيام- بالتزامن مع وصوله إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتناقشا حول الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.