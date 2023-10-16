سفينة تحمل مواطنين أميركيين تغادر من إسرائيل باتجاه قبرص

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The 'Rhapsody of the Seas' cruise liner carrying US citizens leaves the Israeli port of Haifa to be evacuated to the Mediterranean island of Cyprus on October 16, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas. Israel declared war on Hamas a day after waves of its fighters broke through the heavily fortified border on October 7, shooting, stabbing and burning to death more than 1,400 people, most of them civilians. Israel then unleashed a relentless bombing campaign of Gaza that has flattened neighbourhoods and left at least 2,670 people dead in the territory, mainly civilians. (Photo by Aris MESSINIS / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict israel - palestinian - conlfict topshot - israel - palestinian - conflict topshot - israel - palestinian - conflict topshot - israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - us - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict topshot - israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict topshot - palestinian - israel - conflict topshot - palestinian - israel - conflict topshot - israel - palestinian - conflict palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict palestinian - israel - conflict israel - palestinian - conflict palestinian - israel - conflict Smoke billows after an Israeli air strike in Rafah in the southern Gaza Strip on October 16, 2023. palestinian - israel - conflict Smoke billows after an Israeli air strike in Rafah in the southern Gaza Strip on October 16, 2023. israel - palestinian - conflict The mother (C) of Naor Hassisim grieves over her son's body, a victim of the Kibbutz Kfar Aza attack last week by members of the Palestinian militant group Hamas, during his funeral at a cemetery, in southern Israeli city of Ashdod on October 16, 2023. israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict The sister (down) hugs her brother, as the mother (2nd L) and other family members of Naor Hassisim, a victim of the Kibbutz Kfar Aza attack last week by members of the the Palestinian militant group Hamas, grieve over his body during his funeral at a cemetery in the southern Israeli city of Ashdod on October 16, 2023. israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict israel - palestinian - conflict - hostages israel - palestinian - conflict - hostages israel - palestinian - conflict - hostages israel - palestinian - conflict - hostages israel - palestinian - conflict - hostages israel - palestinian - conflict - hostages palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict palestinian - israel - conflict
السفينة التي غادرت حيفا وعلى متنها رعايا أميركيون
الشرق الأوسط

سفينة تحمل مواطنين أميركيين تغادر من إسرائيل باتجاه قبرص

تنوعت قائمة المغادرين بين من كانوا مقيمين في إسرائيل، وآخرين جاءوا لزيارتها لكن باغتتهم الحرب

حيفا - فرانس برس
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غادرت اليوم الاثنين سفينة تحمل رعايا أميركيين من ميناء حيفا نحو قبرص وفق ما أكد صحافيون في وكالة "فرانس برس".

وقالت السفارة الأميركية في تنبيه أمني أمس الأحد إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

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وتأتي مغادرتهم على إثر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت بعد أن شنت حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية مباغتة على البلدات الحدودية داخل إسرائيل.

وكان قد تجمع نحو 250 من الرعايا الأميركيين صباح اليوم أمام رصيف ميناء مدينة حيفا، حاملين حقائبهم وأمتعتهم لمغادرة إسرائيل نحو قبرص.

وتقاطر الرعايا الأميركيون وبينهم أطفال إلى ميناء المدينة الواقعة في شمال البلاد، وهم يدفعون حقائب مختلفة الأحجام ويحملون أخرى على ظهورهم أو أكتافهم.

وكان أفراد من طاقم السفارة الأميركية يرتدون سترات حمراء وبيضاء يعملون على تنظيم العملية. وصاحت إحدى موظفات السفارة بصوت مرتفع لتبلغ الرعايا بضرورة تسجيل أسمائهم عبر الإنترنت وتلقي تأكيدا بذلك للتمكن من الصعود.

من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
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  • من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
  • من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
  • من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
  • من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
  • من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
(5 صور)
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا
من عملية إجلاء الأميركيين من حيفا

وافترشت بعض النسوة مع أطفالهن الأرض في انتظار التحقق من ورود الأسماء، بينما قام بعض العاملين في الميناء بتسجيل الأسماء وتسلم الحقائب التي يسمح لكل مسافر بواحدة منها فقط.

وقالت موظفة في السفارة لوكالة "فرانس برس" إن "السفر ليس مجاناً، هو بمثابة قرض يجب سداده في أميركا".

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وأشارت إلى أن السفارة تتولى حصراً "تأمين نقلهم خارج إسرائيل"، بينما سيكون على الرعايا تدبّر إقامتهم في فنادق قبرص على نفقتهم الخاصة، أو تذاكر سفر إلى دول أخرى.

وسيتوجب على كل مسافر توقيع وثيقة يتعهد فيها إعادة دفع كلفة الرحلة. ولم تعلن واشنطن عدد من سيتم نقلهم بحراً.

وتنوعت قائمة المغادرين بين من كانوا مقيمين في إسرائيل، وآخرين جاءوا لزيارتها لكن باغتتهم الحرب.

ويعيش في إسرائيل عشرات الآلاف من حملة الجنسية الأميركية. وتم تأكيد مقتل 30 منهم في العملية التي شنتها حركة حماس، وفق وزارة الخارجية في واشنطن التي أكدت أن 13 على الأقل ما زالوا مفقودين، ويعتقد أنهم محتجزين لدى الحركة.

وفي حين يؤكد بعض المغادرين عدم نيتهم العودة، يشدد آخرون على أن ابتعادهم عن إسرائيل سيكون مؤقتاً.

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