بايدن: نتعقب الرهائن لدى حماس وسنبذل ما بوسعنا للعثور عليهم

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن ثقته في قدرة الجيش الأميركي على تحمل مسؤوليته في المساعدة في الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المستمر في أوكرانيا.

وشدد بايدن على أهمية الحرب في إسرائيل ووصف الولايات المتحدة بأنها "أقوى دولة في التاريخ" خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، والتي من المقرر بثها مساء الأحد بالتوقيت الأميركي.

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وقال بايدن "نحن الولايات المتحدة الأميركية أقوى دولة في التاريخ وليس في العالم في تاريخ العالم”. وأردف: "لدينا القدرة على القيام بذلك وعلينا التزام بذلك". وتابع بايدن: "نحن الأمة الأساسية وإذا لم نفعل ذلك، فمن يفعل؟"

كما تعهد الرئيس بتعقب الأميركيين المفقودين، الذين قدرت وزارة الخارجية عددهم بـ 15 شخصًا والذين هم رهائن لدى حماس.

وأضاف بايدن قائلا "سنبذل كل ما في وسعنا للعثور عليهم ."

واندلعت الحرب في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، حث بعض الجمهوريين إدارة بايدن على إعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب أوكرانيا. وأعربت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب عن استياءهم من احتمال استمرار المساعدات لأوكرانيا.

وربما أصبح الرأي العام الأميركي متشككاً بشأن الدعم الإضافي لأوكرانيا أيضاً. وأظهرت استطلاعات الرأي نتائج متباينة بشأن الدعم العام للمساعدات، وكشف استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN نُشر في أغسطس أن 55% من البالغين الأميركيين لا يريدون أن يأذن الكونغرس بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، مقارنة بـ 45% يؤيدون ذلك.

وأيد حوالي 63% من الجمهور مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفقًا لاستطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية صدر هذا الشهر.