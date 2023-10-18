لا نهاية قريبة لأزمتي أوكرانيا وإسرائيل.. واشنطن تبرر طلب التمويل

مع توتر الأوضاع أكثر في حرب غزة، أكد منسق الاتصال الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أنه لا توجد مؤشرات على أن صراعي إسرائيل وأوكرانيا يقتربان من النهاية، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب وراء طلب تمويل من الكونغرس لدعم البلدين.

ويفكر مسؤولو البيت الأبيض في مطالبة الكونغرس بحزمة مساعدات تهدف في المقام الأول إلى دعم أوكرانيا وإسرائيل والتي قد تكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار على الرغم من أن التقدير الأولي قد يتغير، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

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وفي محادثات مع موظفي الكونغرس، بحث مساعدو الرئيس الأميركي جو بايدن اقتراح حزمة رئيسية للسياسة الخارجية هذا الأسبوع، وسط العديد من الأزمات الدولية، بما في ذلك الحرب بين حماس وإسرائيل.

فقد أكد الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن مساعدي بايدن شددوا على أن الخطط غير مؤكدة إلى حد كبير وقابلة للتغيير.

وقال أحد الأشخاص، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة، إن الطلب سيغطي سنة مالية كاملة للأزمات التي يهدف إلى معالجتها، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

مساعدة عسكرية واستخباراتية

بدوره، أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر للصحافيين، "نعتزم الحصول على الحزمة في نهاية هذا الأسبوع، وستشمل المساعدة العسكرية التي تحتاجها إسرائيل، المساعدة الدبلوماسية والاستخباراتية أيضاً، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية البريئة، للفلسطينيين والإسرائيليين".

من جانبه، قال السيناتور ليندسي غراهام عن حزمة المساعدات المقترحة: "إنها ستوجه بياناً قوياً لأعدائنا ولأصدقائنا"، فيما قال الزعماء الديمقراطيون إنهم يتوقعون تلقي الاقتراح في نهاية هذا الأسبوع.

تأتي هذه الجهود في الوقت الذي يكافح فيه الجمهوريون في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، الأمر الذي قد يعقد الجهود المبذولة لتمرير أي مشروع قانون بسرعة.

ويتزايد قلق الجمهوريين في مجلس النواب بشأن توفير أموال دافعي الضرائب لكييف، لكن من المرجح أن يفعلوا ذلك إذا تضمن الطلب أيضاً أموالاً للحدود وإسرائيل.

وذكرت وكالة بلومبرغ لأول مرة أن مسؤولي البيت الأبيض يدرسون طلباً بقيمة 100 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات، فيما لم يكن من الواضح حجم الأموال التي سيتم تضمينها لكل دولة.

يذكر أن الولايات المتحدة ساعدت بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها حركة حماس في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

دفعة أولى من المساعدات

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية في طريقها لإسرائيل، مضيفاً أنه من المنتظر إرسال المزيد من المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل.

كما قال البيت الأبيض، إنه لا نية لإرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.

وتعهد الرئيس الأميركي بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس يوم السبت الماضي (7 أكتوبر 2023)، وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وإلى تنفيذ إسرائيل ضربات انتقامية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل حوالي 3 آلاف شخص.