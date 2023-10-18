العملات المشفرة.. ماذا طلب المشرعون من البيت الأبيض بشأن حماس؟

تحث مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اتخاذ إجراءات صارمة بسرعة لوقف استخدام حركة حماس والجماعات التابعة لها للعملات المشفرة في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي رسالة أُرسلت أمس الثلاثاء إلى وزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض، عبر 105 مشرعين عن "قلقهم البالغ" من أن حماس وحركة الجهاد تستخدمان أصولا رقمية في تمويل عملياتهما والتهرب من العقوبات الأميركية.

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وجاء في الرسالة "يجب على الكونغرس وهذه الإدارة اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع بالعملات المشفرة بشكل شامل قبل أن تُستخدم في تمويل مأساة أخرى".

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول إنها جمدت العديد من الحسابات بالعملات المشفرة التي استخدمت لجمع تبرعات لحماس.

وأفادت رويترز في مايو/ أيار أن إسرائيل ضبطت حوالي 190 حسابا بالعملات المشفرة في بورصة العملات المشفرة (بينانس) منذ عام 2021، من بينها عشرات الحسابات قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحماس.

"شبكة تمويل عالمية"

وقالت بينانس إنها "تعمل بشكل وثيق مع سلطات مكافحة الإرهاب الدولية" بشأن الحسابات المضبوطة.

وقالت رويترز يوم الاثنين إن حماس تستخدم شبكة تمويل عالمية لتوجيه الدعم الوارد من جمعيات خيرية ودول صديقة بطرق تشمل استخدام العملات المشفرة.

وطلب المشرعون من إدارة بايدن تقديم تقديرات عن قيمة الأصول المشفرة التي لا تزال في المحافظ الخاضعة لسيطرة حماس، وعن عدد العمليات التي مولتها حماس من خلال العملات المشفرة، وتقديم أي معلومات لديها عن الجهات الفاعلة التي تسهل إرسال العملات المشفرة من وإلى حماس والجماعات المسلحة الأخرى.