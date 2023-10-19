اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من المدمرة الأميركية - تويتر
من المدمرة الأميركية - تويتر
الشرق الأوسط

الأسطول الخامس الأميركي يعلن وصول مدمرة بحرية إلى الشرق الأوسط

إرسال المدمرة يأتي "للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية"

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الخميس، إن المدمرة "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن إرسال المدمرة يأتي "للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية".

مادة اعلانية

جاء ذلك في ظل القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر الماضي وما أعقبه من هجمات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.

"وفقاً لمبدأ الأواني المستطرقة".. روسيا تحذر من خطر تحول الحرب بغزة لصراع إقليمي العرب والعالم الشرق الأوسط "وفقاً لمبدأ الأواني المستطرقة".. روسيا تحذر من خطر تحول الحرب بغزة لصراع إقليمي

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال مع فصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري. كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزارة الصحة قولها، إن 4629 إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط