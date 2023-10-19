الحرب في غزة ترفع مستوى التهديدات ضد الأقليات الدينية داخل أميركا

صرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركي الأربعاء بأن الوزارة تراقب "بيئة التهديد المتزايدة" في الولايات المتحدة بسبب الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت التوترات داخل الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب مع هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أدى إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وخاصة في حرم الجامعات.

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وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني إن الوزارة شهدت تقارير متزايدة عن تهديدات ضد المجتمعات والمؤسسات اليهودية والمسلمة والعربية وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

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ومن المسلم به أيضًا أن الذئاب المنفردة "يشكلون التهديد الأكثر احتمالاً".

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي علنًا في وقت سابق من التهديدات المتزايدة ضد الأميركيين المسلمين واليهود، وطلب من سلطات إنفاذ القانون المحلية زيادة الحماية للمنشآت الدينية، وفقًا لمديره كريستوفر راي.

وقال راي للصحفيين يوم الأحد إن المكتب لم ير أدلة على أن حماس كانت تحاول توجيه هجمات في الولايات المتحدة من قبل أنصارها، لكنه قال إن ذلك احتمال.

وأصدرت وزارة الخارجية اليوم الخميس تحذيرا إلى جميع الأميركيين في أنحاء العالم بسبب "احتمال وقوع هجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأميركية".

وأظهرت البيانات التي استعرضها راسل كونتريراس من موقع Axios أن الصراعات في الشرق الأوسط التي تشمل إسرائيل تزامنت تاريخياً مع زيادة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة.

وقبل الحرب، كانت جرائم الكراهية في ارتفاع بالفعل، حيث زادت بنسبة تزيد عن 10% في عام 2022.

واتُهم رجل من ولاية إلينوي الأسبوع الماضي بعد أن طعن طفلاً مسلماً يبلغ من العمر 6 سنوات حتى الموت وأصاب والدته بجروح خطيرة في هجوم قالت الشرطة إنه مرتبط بالحرب بين إسرائيل وحماس. وفتحت وزارة العدل تحقيقا اتحاديا في جرائم الكراهية في الهجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع.