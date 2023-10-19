اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بايدن (أ ب)
بايدن (أ ب)
أميركا وبايدن

بايدن يدرس حزمة تمويلات عاجلة لإسرائيل وأوكرانيا

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات دولار لإسرائيل ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونغرس بحلول الجمعة

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، و10 مليارات دولار لإسرائيل ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونغرس بحلول الجمعة، حسب ما أفاد مصدر مطلع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.

بايدن يكشف سراً دفيناً.. هذا ما قالته لي غولدا مائير العرب والعالم بايدن يكشف سراً دفيناً.. هذا ما قالته لي غولدا مائير
مادة اعلانية

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، يوم الثلاثاء، إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو 100 مليار دولار، يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط