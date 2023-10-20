من هي المرأة الغامضة التي اعتقلوها قبل الاقتراب من ترامب في محكمة نيويورك؟

اقتربت موظفة في قاعة محكمة كثيراً من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومحاميه، وهو ما دفع الشرطة إلى اعتقالها.

وتم التعرف على موظفة محكمة ولاية نيويورك التي ألقي القبض عليها بعد محاولتها الاقتراب من ترامب أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال المدني، وتبين أنها تعمل سكرتيرة قاض في كوينز.

مادة اعلانية

واتُهمت المرأة، التي أعلنت شرطة مدينة نيويورك اسمها، جيني هانيغان، بازدراء المحكمة بعد أن عطلت الإجراءات يوم الأربعاء في المحكمة العليا في مانهاتن، "من خلال الوقوف والسير نحو مقدمة قاعة المحكمة والصراخ في وجه ترامب"، وفقا لوسيان تشالفن، المتحدث باسم مكتب إدارة المحكمة، لصحيفة "نيويورك بوست".

وأوقف مسؤولو المحكمة هانيغان، 37 عامًا، من بالدوين في نيويورك، قبل أن تتمكن من الاقتراب من ترامب ومحاميه على طاولة الدفاع، وقال تشالفن: "لم يكن أي من الأطراف في أي خطر على الإطلاق".

واتُهمت الموظفة بازدراء المحكمة من الدرجة الثانية لتعطيل الإجراءات.

وقال ترامب، عند مغادرته المحكمة بعد ظهر الأربعاء، إنه لم يكن على علم بالاعتقال أو التعطيل في المحكمة. وصرح للصحافيين: "من تم القبض عليه؟ لم نكن نعرف أي شيء عن ذلك".

وطُلب من هانيغان في البداية أن تجلس في قاعة المحكمة، ثم طلب منها أحد الضباط الخروج من القاعة.

وأثناء دخولها إلى الردهة التي كانت مكتظة بالمراسلين، تحدثت هانيغان بصوت عالٍ قائلة إنها خائفة، بينما أحاطت بها مجموعة من الضباط وطلبوا منها خفض صوتها، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال مصدر في المحكمة إن الضباط اصطحبوها إلى الطابق الأول من المحكمة، وكانت تصرخ: "ساعدوني! أنقذوني" بينما كانوا يقيدون يديها.