بايدن: لن نتخلى عن دعم جهود حل الدولتين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إدارته لن تتخلى عن دعم جهود حل الدولتين، مذكرا بأن سكان غزة بحاجة إلى ماء ودواء وغذاء، و أنه لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء.

وأعلن بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".

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وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

وقبيل ذلك قال مصدر مطلع لرويترز إن طلب الإنفاق الإضافي الذي سيقدمه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكونغرس سيتضمن 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل.

وتابع المصدر أن الطلب سيتضمن أيضا عشرة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، و14 مليار دولار لأمن الحدود، وسبعة مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وصف الرئيس الأميركي حركة حماس الفلسطينية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما "يشتركان في سعيهم لتدمير الديمقراطية"، متهما إيران بدعم روسيا في أوكرانيا ودعم حركة حماس في غزة.

وقال بايدن في كلمته "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأفعالها لا تسلب الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم". وذكر أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد له على حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير مصيرهم.

وأكد أن سكان قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل الغذاء والماء والدواء، قائلا إنه توصل إلى اتفاق مع إسرائيل ومصر حول إيصال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وبينما أكد بايدن أن بلاده لا يمكنها التخلي عن السلام أو حل الدولتين، فقد شدد على أن واشنطن ستتأكد "من أن تعلم الأطراف العدائية في الشرق الأوسط أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

في الوقت ذاته، قال بادين إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أهمية التزام إسرائيل بقوانين الحرب "بما يعني حماية المدنين قدر المستطاع"، مشيرا إلى أنه حذر الحكومة الإسرائيلية من ألا "يعميها غضبها".

وحذر بايدن من أن هناك "الكثير من العنصرية والإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة اليوم".