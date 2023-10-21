بايدن يعرب عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن أسيرتين أمريكيتين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن أسيرتين أميركيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقال بايدن في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين احتجزتهما حماس أسيرتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

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وأضاف أنهما "عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

وتحدث الجمعة مع المرأتين اللتين احتجزتهما حماس أسيرتين في 7 أكتوبر خلال هجومها على إسرائيل.

وخلال المحادثة، وعدهما بايدن بالحصول على "المساعدة الضرورية من حكومة الولايات المتحدة"، بحسب البيت الأبيض.

وشكر بايدن قطر والحكومة الإسرائيلية "على شراكتهما في هذا العمل".

وتعهد الرئيس الأميركي مواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأميركيين الآخرين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم، والذين تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.

وقال بايدن "لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى الوطن. كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأميركيين المحتجزين رهائن حول العالم".

وأعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الأسيرتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابةً لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته (...) هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".