اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جو بايدن - رويترز
الرئيس الأميركي جو بايدن
الشرق الأوسط

بايدن يعرب عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن أسيرتين أمريكيتين

كتائب القسام: أطلقنا الأسيرتين الأميركيتين لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته كاذبة

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن أسيرتين أميركيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقال بايدن في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين احتجزتهما حماس أسيرتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

مادة اعلانية

وأضاف أنهما "عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

وتحدث الجمعة مع المرأتين اللتين احتجزتهما حماس أسيرتين في 7 أكتوبر خلال هجومها على إسرائيل.

وخلال المحادثة، وعدهما بايدن بالحصول على "المساعدة الضرورية من حكومة الولايات المتحدة"، بحسب البيت الأبيض.

وشكر بايدن قطر والحكومة الإسرائيلية "على شراكتهما في هذا العمل".

أول صورة للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس العرب والعالم الشرق الأوسط أول صورة للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس

وتعهد الرئيس الأميركي مواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأميركيين الآخرين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم، والذين تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.

وقال بايدن "لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى الوطن. كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأميركيين المحتجزين رهائن حول العالم".

وأعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الأسيرتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابةً لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته (...) هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير الدفاع يؤكد أن المعركة ضد حماس تسير وفق 3 مراحل وزير الدفاع يؤكد أن المعركة ضد حماس تسير وفق 3 مراحل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط