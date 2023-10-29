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U.S. Republican presidential candidate and former U.S. Vice President Mike Pence looks on at the Roast and Ride event hosted by U.S. Senator Joni Ernst while campaigning in Des Moines, Iowa, U.S. June 3, 2023. REUTERS/Dave Kaup
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس
الانتخابات الأميركية

"هذا ليس وقتي".. الجمهوري بنس يعلن انسحابه من سباق أميركا الرئاسي

آماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية

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أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا "هذا ليس وقتي".

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس: "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي". وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

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وبحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8%، وفق موقع "فايفثيرتيايت" المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية.

الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه مايك بنس (فرانس برس)
الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه مايك بنس (فرانس برس)

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

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وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب "خائنا" لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

وقال بنس: "أنا أغادر هذه الحملة، لكن اسمحوا لي أن أعدكم بأنني لن أتخلى أبدا عن النضال من أجل القيم المحافظة".

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