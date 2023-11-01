البنتاغون: وزيرا دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد بالمنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزيرَي دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.

كما قالت "ملتزمون بتعزيز التكامل العسكري مع السعودية لمواجهة التهديدات في المنطقة".

مادة اعلانية

وأضافت "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد على دور السعودية المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

زيارة رسمية

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، استقبل في وقت سابق اليوم في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

كما عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، ودور البلدين الريادي إقليميًا ودوليًا في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وفق ما نقلته وكالة "واس".

كذلك، بحثا آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية البلدين المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ تفجر الأحداث بين إسرائيل وحركة حماس إثر الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر وتسللهم نحو قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، تعيش المنطقة حالة من التوتر.

مناوشات في لبنان.. وصواريخ من اليمن.. وحوادث مسيرات بمصر

فقد شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مناوشات ومواجهات شبه يومية جراء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر، عقب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنها.

كذلك، وقعت حوادث بالمسيرات في مدينتي طابا ونويبع المصريتين، الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

مخاطر على الجوار

يشار إلى أن هذه الحوادث سلطت الضوء على المخاطر التي تواجه مصر ودولا أخرى في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقد حذرت مصر مرارا خلال الأسابيع الماضية من توسع القتال، وتحوله إلى حرب إقليمية، لاسيما مع تلويح حزب الله جنوب لبنان وفصائل مسلحة أخرى مدعومة من إيران سواء في العراق أو سوريا أو حتى اليمن بالدخول في الصراع.