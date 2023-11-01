بايدن: سأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يواصل المطالبة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستمر في دعم إنشاء ممر للمدنيين في القطاع الذين يسعون للوصول إلى مكان آمن.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس "شهدنا أمس أكبر عملية لتسليم المساعدات الإنسانية لغزة حتى الآن، ويجري الإعداد للسماح بدخول مزيد من الشاحنات اليوم".

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كما قال بايدن "هناك حاجة لدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

الأولوية لسلامة المدنيين

أيضاً في السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت أحدث مستجدات العملية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في بيان أن أوستن شدد لنظيره الإسرائيلي على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في العمليات العسكرية.

وفيما يتعلق بتدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري مع مصر حث أوستن نظيره الإسرائيلي على الاستمرار في زيادة المساعدات للمدنيين في غزة.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الجيب المحاصر أقل بكثير مما يغطي حاجات السكان. وتدفقت شاحنات المساعدات إلى غزة من مصر خلال الأسبوع الماضي عبر رفح.

وحتى الآن أعيد فتح حركة المرور في رفح في اتجاه واحد، مما سمح لشاحنات المساعدات بالدخول ببطء إلى غزة. ومعبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.