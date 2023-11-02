تقرير أميركي: فاغنر الروسية تخطط لتسليم حزب الله أنظمة دفاع جوي

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر، المجموعة شبه العسكرية الروسية، قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله اللبناني.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن النظام المعني هو SA-22، والذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.

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وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام الدفاعي بعد، لكنها تراقب المناقشات التي تشمل فاغنر وحزب الله وأن التسليم المحتمل يشكل مصدر قلق كبير.

ونشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة ردع حزب الله، من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل.

ولشركة فاغنر موظفون في سوريا، حيث يتواجد مقاتلو حزب الله أيضًا.