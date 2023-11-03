البيت الأبيض: على حزب الله ألا "يستغل" الحرب بين إسرائيل وحماس

اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة أن على حزب الله ألا "يستغل" الحرب بين إسرائيل وحماس، بعدما أعلن الأمين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد إسرائيل "مفتوحة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

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هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث "لن ندخل في حرب كلامية".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد أو إلى توسيع رقعة النزاع" المستمر بين إسرائيل وحركة حماس. وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "قد يتحول الأمر إلى حرب بين إسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".

وفي السياق، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قائلا "أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله".

وحذر نصر الله إسرائيل بأنها سترتكب "أكبر حماقة" إذا هاجمت لبنان، وأن التصعيد على الحدود مرهون بسلوك إسرائيل تجاه لبنان. وشدد نصر الله على أن كل الخيارات مطروحة ويمكن الذهاب إليها في أي وقت. وأردف نصر الله يقول: "إن القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقق، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب".

كما طالب أميركا في معرض كلامه بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

وقال البيت الأبيض إن 100 مواطن أميركي وأفراد أسرهم غادروا غزة أمس الخميس مضيفا أنه من المتوقع أن تغادر مجموعة كبيرة أخرى من الأميركيين اليوم الجمعة.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أن المفاوضات مكثفة بشأن إخراج الرعايا الأجانب من غزة وأن الوضع متقلب.