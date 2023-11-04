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شقيقها إريك قلب ايفانكا المحطم وراء قرار ترمب بالضربة السورية
عائلة ترامب
محاكمة ترامب

إريك ترامب يدلي بشهادته في قضية والده: "مطاردة ساحرات"

ترامب وابنته إيفانكا سوف يدلون بشهادتهم في نفس القضية الأسبوع المقبل

بندر الدوشي - واشنطن  
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انتقد إريك ترامب يوم الجمعة محاكمة الاحتيال المدني الجارية في نيويورك لعائلة ترامب، قائلاً إنه وإخوته ضحية محاكمة والده ويتعرضون لأضرار جانبية من هذه المحاكمة.

وتأتي تعليقاته بعد أن انتهى من الإدلاء بشهادته على مدار يومين في المحاكمة التي تحقق في الممارسات التجارية للعائلة. وجاءت شهادته بعد الابن الأكبر للرئيس السابق ترامب، دونالد ترامب جونيور.

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وقال إريك ترامب للصحفيين بعد شهادته، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز: "لقد جروني أنا ودون وإيفانكا إلى هذا الأمر كنوع من الضرر الجانبي ، إنهم يريدون فقط إدراج أسمائنا في هذا الشيء لأنه يزيد من إثارة القضية" وأضاف: "لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق". "لدينا شركة أفضل مما يمكن أن يتخيلوه على الإطلاق."

وحكم قاضي نيويورك المشرف على المحاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن الرئيس السابق وأبنائه ومنظمة ترامب ارتكبوا عمليات احتيال من خلال المبالغة في قيمة أصولهم.

وردد إيريك خطاب والده، ووصف يوم الجمعة القضية بأنها "مطاردة سياسية".

كما انتقد المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لرفع دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد عائلة ترامب ومنظمة ترامب.

وقال إريك ترامب: "ما تحاول ولاية نيويورك أن تفعله مع والدي أمر فظيع حقا. لم أر شيئا مثل ذلك".

ومن المقرر أن يدلي الرئيس السابق والمرشح الرئيسي للحزب الجمهوري بشهادته يوم الاثنين.

ومن المتوقع أيضًا أن تدلي إيفانكا ترامب بشهادتها الأسبوع المقبل.

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