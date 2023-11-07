ترامب قد يغيب مجدداً.. 5 مرشحين جمهوريين يتأهلون للمناظرة الثالثة

أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أمس الاثنين، تأهل خمسة مرشحين رئاسيين من الحزب الجمهوري للمناظرة الثالثة يوم الأربعاء في ميامي، ويمثل هذا حوالي نصف عدد المرشحين مقارنة بالمناظرات التمهيدية الأولى والثانية.

ومثل المناظرتين السابقتين، من غير المرجح أن يشارك في مناظرة ميامي المرشح الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترامب.

مادة اعلانية

ولم يتأهل حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، للمناظرة الرئاسية الثالثة للحزب الجمهوري يوم الأربعاء، وفقًا لبيان اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يوم الاثنين.

وتم إدراج المتأهلين للمرحلة على النحو، وهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، والسيناتور تيم سكوت.

شروط التأهل

وللتأهل، يجب على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن 4% في استطلاعين وطنيين أو 4% في استطلاع وطني واستطلاع مبكر على مستوى الولاية، ويجب إجراء الاقتراع في الأول من سبتمبر أو بعده، وفقًا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

كما يجب أن يكون لدى المرشحين أيضًا ما لا يقل عن 70000 متبرع فريد، مع ما لا يقل عن 200 متبرع فريد لكل ولاية أو إقليم في 20 ولاية أو إقليم على الأقل.

واعتلى سبعة مرشحين من الحزب الجمهوري منصة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا للمشاركة في المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري الشهر الماضي.

ولم يبدُ أن سيناتور ساوث كارولينا تيم سكوت، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، مؤهلون بعد للمنصب الثالث، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قال إنه لن يشارك في المناظرات التمهيدية. وقام ببرامجه المضادة خلال المناظرتين الأوليين في وقت سابق من هذا العام.

وسيتم بث المناظرة في الساعة 8 مساءً الأربعاء على شبكة NBC News.