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(COMBO) This combination of file photos created on October 15, 2020 shows Democratic presidential candidate Joe Biden(L) speaking in Tampa, Florida on September 15, 2020 and US President Donald Trump speaking to reporters as he makes his way to board Marine One from the South Lawn of the White House in Washington, DC on September 26, 2020. Hollywood stars from Barbra Streisand and Ben Stiller to Julia Louis-Dreyfus and J.J. Abrams have slammed NBC for scheduling a Donald Trump town hall at the same time as challenger Joe Biden's own event. The US president and Biden will participate in simultaneous, dueling televised talks on October 15, 2020 after a head-to-head debate was scrapped in the aftermath of Trump's Covid-19 diagnosis.
دونالد ترامب وجو بايدن
الانتخابات الأميركية

استطلاعات رأي جديدة ترجح كفة ترامب على بايدن بانتخابات 2024

الديمقراطيون يقللون من هذه النتائج مذكّرين بأن استطلاعات الرأي قللت باستمرار من حجم الدعم لبايدن قبل انتخابات 2020 لكنه انتصر فيها

واشنطن - بندر الدوشي
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على الرغم من بقاء عام على الانتخابات الرئاسية الأميركية وصعوبة تحديد المرشح الأكثر تفضيلاً لدى الناخبين، إلا أن استطلاعات الرأي تحاول رصد اتجاهات الرأي العام الأميركي وتحديد "المرشح الأفضل" للتحديات الحالية والمقبلة التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية. وبحسب استطلاع جديد أجرته شبكة "سي أن أن"، واصل الرئيس السابق دونالد ترامب تقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن بأربع نقاط مئوية في "مواجهة العودة" الافتراضية بين الاثنين. وأظهر الاستطلاع أن ترامب حصل على 49% من الأصوات مقابل 45% لبايدن.

وأظهر الاستطلاع أن 51% من الناخبين قالوا إنه "لا توجد فرصة للتصويت لصالح بايدن"، بينما قال 48% إنه "لا توجد فرصة للتصويت لصالح ترامب".

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وفي مؤشر قد يكون مثيراً للقلق بالنسبة لبايدن، وجد الاستطلاع أن 45% من الناخبين المستقلين قالوا إنهم سيدعمون ترامب، مقارنة بـ41% قالوا إنهم سيدعمون بايدن.

كما وجد الاستطلاع أن التأييد لبايدن كان أضعف ضمن المجموعات الديموغرافية الرئيسية التي ساعدت في دفعه إلى البيت الأبيض في 2020، بما في ذلك الناخبون السود واللاتينيون.

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استطلاع "سي أن أن"، الذي أجري أمس الثلاثاء، هو أحدث استطلاع يشير إلى صعوبة فوز بايدن في انتخابات 2024 بوجه ترامب.

في نفس السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، يتقدم على بايدن في خمس من أصل ست ولايات حاسمة والتي من المرجح أن تحدد نتيجة انتخابات 2024. كما وجد الاستطلاع أن بايدن يفقد الدعم بين الناخبين الشباب والناخبين السود مقارنةً بعام 2020.

وأظهر استطلاع آخر أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، الأحد، أن ترامب يتقدم على بايدن في منافسة افتراضية بنسبة 51% مقابل 48%.

وسعى البيت الأبيض وبايدن وحملته الانتخابية إلى تخفيف القلق بشأن أرقام استطلاعات الرأي بحجة أنه لا يزال هناك عام قبل الانتخابات، كما أن استطلاعات الرأي قللت باستمرار من حجم الدعم لبايدن قبل انتخابات 2020 لكنه انتصر فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للديمقراطيين في الانتخابات النصفية لعام 2022.

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