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الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ
أميركا و الصين

بكين: مستعدون لتحسين العلاقات مع أميركا على كل المستويات

قبل أيام من قمة متوقَّعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره شي جينبينغ في سان فرنسيسكو

العربية.نت - وكالات
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أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة "على كل المستويات"، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، اليوم الأربعاء، قبل أيام من قمة متوقَّعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره شي جينبينغ، في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل.

وقال هان جينغ، خلال "منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد" في سنغافورة، إن اللقاءات رفيعة المستوى التي جَرَت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت "إشارات إيجابية" بشأن تحسّن العلاقات.

لقاء بايدن وشي جين بينغ في بالي (رويترز)
لقاء بايدن وشي جين بينغ في بالي (رويترز)
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وأضاف: "نحن مستعدّون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قُدماً بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك".

وتراجعت العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوياتها، خلال الأعوام الماضية، في ظل خلافات على قضايا عدة، منها القيود على الصادرات، وحقوق الإنسان، والأمن القومي.

إلا أن الجانبين أظهرا استعداداً، خلال الأشهر الماضية، للعمل على ردم هوة الخلافات الحادّة. وزار عدد من المسؤولين الأميركيين الصين، هذا العام لتعزيز التواصل.

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وأكد بايدن أنه يتوقع عقد لقاء قمة وإجراء مباحثات "بنّاءة" مع شي، على هامش قمة في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل. وفي حين لم تؤكد بكين بعدُ هذا اللقاء، جدَّد هان، اليوم، تأكيد موقف شي بأن مستقبل البشرية يرتبط بالعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال: "العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معاً".

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