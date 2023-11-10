السيناتور مانشين يوجه ضربة للديمقراطيين.. ويعلن تقاعده

أعلن السيناتور الديموقراطي المعتدل عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين يوم الخميس أنه لا يسعى لإعادة انتخابه في ولايته العام المقبل، حيث يعد إعلان التقاعد من قبل الديموقراطي المحافظ في مجلس الشيوخ بمثابة ضربة كبيرة لحزبه الذي يواجه خريطة صعبة لعام 2024.

ويُنظر إلى الديمقراطي الوسطي على نطاق واسع على أنه المرشح الوحيد في حزبه الذي يمكنه الفوز في الانتخابات على مستوى الولاية الحمراء الخالصة.

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وقال مانشين في مقطع فيديو نُشر على موقع X: "لقد اتخذت أحد أصعب القرارات في حياتي، وقررت أنني لن أترشح لإعادة انتخابي لمجلس الشيوخ الأميركي".

كما قال إنه سوف "يسافر عبر البلاد ويتحدث علناً" حول "إنشاء حركة وسطية وجمع الأميركيين معًا".

موقف دفاعي

وعلى الرغم من أداء الديموقراطيين القوي في الانتخابات النصفية والانتخابات المحلية الأخرى، إلا أنهم في موقف دفاعي إلى حد كبير في الدورة الانتخابية المقبلة.

وسيهدفون إلى الاحتفاظ بأكثر من ستة مقاعد ضعيفة بما في ذلك ثلاثة في الولايات التي فاز بها الرئيس السابق ترامب بما يتراوح بين ثماني و40 نقطة مئوية في عام 2020 وهي أوهايو ومونتانا وفيرجينيا الغربية.

ويترشح كل من عضوي مجلس الشيوخ شيرود براون الديمقراطي من ولاية أوهايو وجون تيستر ديمقراطي عن مونتانا لإعادة انتخابهما في الولايتين الحمراوين.

ولم تترك لجنة الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ الديمقراطي سوى القليل من الشك في أن ولاية فرجينيا الغربية قد تم التنازل عنها فعليًا للجمهوريين وفقا لاكسيوس.

وضع قوي

وقال المتحدث عن الحزب الديموقراطي بيرجستين: "الديمقراطيون لديهم مسارات متعددة لحماية وتعزيز أغلبيتهم في مجلس الشيوخ وهم في وضع قوي لتحقيق هذا الهدف".

على الجانب الآخر، كان رد فعل السيناتور ستيف داينز (الجمهوري من ولاية مونتانا) ورئيس اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري، على تقاعد مانشين في بيان من جملة واحدة: "نحن نحب احتمالاتنا في ولاية فرجينيا الغربية".

وتم انتخاب مانشين، المشرع السابق لولاية وست فرجينيا، ووزير الخارجية والحاكم السابق، لأول مرة لعضوية مجلس الشيوخ في انتخابات خاصة عام 2010، وأصبح على الفور أحد الديمقراطيين الأكثر وسطية في المجلس.

وأثبت أنه شخصية رئيسية في الكونغرس الـ 117 بسبب انقسام مجلس الشيوخ بنسبة 50-50، ما ساعد الديمقراطيين على تمرير تشريعات كبيرة تتعلق بالمساعدات المتعلقة بفيروس كورونا والبنية التحتية والتحفيز الاقتصادي، ولكنه قتل أيضًا العديد من مرشحي الرئيس بايدن ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي المترامي الأطراف الذي تبلغ قيمته 1.75 تريليون دولار. وقد حاول مانشين الترشح للرئاسة من قبل حزب ثالث وألقى تلميحات متكررة حول ترك الحزب الديمقراطي هذا العام لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.