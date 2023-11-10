بايدن: إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها وتميز بين الإرهابيين والمدنيين

بينما تواصل إسرائيل هجومها الجوي والبري على قطاع غزة مخلفة حوالي 11 ألف قتيل معظمهم من الأطفال والناس، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي.

كما أشار إلى أن فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

مادة اعلانية

وتابع "سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العدائية في غزة".

4 ساعات

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ من اليوم تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إن الهدن "خطوات مهمة إلى الأمام" في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة.

وأضاف"ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الاعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

وتابع "أبلَغنا الاسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في تلك المناطق خلال فترة الهدن (وأن) هذه العملية تبدأ اليوم"، مشيرا إلى أنها ستتيح إدخال المساعدات والسماح للمدنيين بالفرار من المعارك.

وأكد أن إسرائيل فتحت "ممرات إنسانية" في الأيام القليلة الماضية أتاحت "لآلاف" من الأشخاص مغادرة أكثر المناطق التي طالها القصف بشمال القطاع إلى الجنوب، مضيفا "نود أن نرى استمرار الهدن طالما كانت هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية".

فترات توقف تكتيكية

لكن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ريتشارد هيخت بدا وكأنه يقلل من أهمية هذه الهدن المؤقتة.

وقال للصحافيين "هذا ليس تحولا" في السياسة الاسرائيلية، مضيفا "انها فترات توقف مؤقتة تكتيكية ومحلية للمساعدات الانسانية، وهي محددة بالزمان والمكان".

بدأت الحرب بعدما نفذ مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، أسفر عن مقتل 1400 شخص في معظمهم من المدنيين وقضت غالبيتهم في اليوم للهجوم، واحتجاز نحو 240 رهينة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وردت إسرائيل بقصف متواصل وعمليات برية في غزة، ما أسفر عن مقتل حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.