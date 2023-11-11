عدم رضا داخل حكومة بايدن.. ألف مسؤول يدعون لوقف النار بغزة

فيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأميركية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي أغلبهم من المدنيين، وفق ما نقلته "رويترز".

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كما ورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

تفادي المزيد من الخسائر الفادحة

وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني حتى الآن 1029 توقيعا من موظفين بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

الأسماء محجوبة

وأسماء الموقِّعين محجوبة، لكن يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وقالت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في رد عبر البريد الإلكتروني "نقدّر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة".

ونشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية في 2020 أمس الخميس خطابا اطلعت عليه رويترز يدعو الرئيس إلى مساندة وقف فوري لإطلاق النار، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من موظفي الكونجرس نظمت وقفة صامتة يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس (الكابيتول) للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن احتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.