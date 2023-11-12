واشنطن: سقوط طائرة عسكرية أميركية في شرق البحر المتوسط

أعلنت واشنطن، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية أميركية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد تعرضها حادث مؤسف.

كما قالت أنه احترامًا للعائلات المتضررة، لن يتم نشر المزيد من المعلومات حول الموظفين المشاركين.

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كما أعلنت التحقيق في سبب حادث التدريب.