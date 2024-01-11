البنتاغون يحقق في دخول وزير الدفاع الأميركي للمستشفى

أفادت مذكرة صدرت الخميس أن المحقق العام المستقل في البنتاغون سيجري تحقيقا في شأن العلاج الطبي الأخير الذي تلقاه وزير الدفاع لويد أوستن، وعدم إبلاغه الإدارة الأميركية بدخوله إلى المستشفى.

وجاء في المذكرة أن "الهدف من المراجعة هو النظر في الأدوار والآليات والمسؤوليات والأفعال المتصلة بنقل وزير الدفاع إلى المستشفى بين ديسمبر 2023 ويناير 2024"، في إشارة إلى دخول أوستن إلى المستشفى لتلقي العلاج من سرطان البروستات ومضاعفاته.

وأعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستاتا، الأمر الذي لاقى جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية.

وواجه لويد أوستن انتقادات لتأخره بإبلاغ البيت الأبيض بمرضه، حيث مرّ أكثر من شهر قبل أن يتم إبلاغ جو بايدن عن الحالة الصحية لوزير الدفاع.

وكان أوستن قد خضع لعملية في 22 ديسمبر حيث تمّ اكتشاف مرضه، إلاّ أنّه تعيّن لاحقاً إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة في الأول من يناير بسبب "مضاعفات" من بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك.

وأبلغ جو بايدن في الرابع من يناير بدخول الوزير أوستن المستشفى، إلاّ أنّ موضوع إصابته بسرطان بقي مخفياً حتى يوم الثلاثاء.

وكثف الديمقراطيون والجمهوريون دعواتهم للمساءلة، فيما كافح كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون لنزع فتيل الضجة التي أثيرت، حيث يأتي ترتيب أوستن في التسلسل القيادي للجيش الأميركي خلف الرئيس بايدن مباشرة.

لكن هل فعلاً خرق أوستن البروتوكول وتجاوز الأعراف بتكتمه بشأن حالته الصحية؟ وهل يترتب على ذلك أي عقوبات؟

فقد كشف خبراء قانونيون أن تعامله مع الموقف قد يعتبر انتهاكاً صارخاً لبروتوكول المسؤولين رفيعي المستوى في مجلس الوزراء، والذين عادة ما يقومون بإبلاغ الجمهور بالغياب الطبي المخطط له مسبقاً وتحديد من سيحل محلهم، إذ تتطلب واجبات أوستن أن يكون متاحاً في أي لحظة للرد على أي أزمة تتعلق بالأمن القومي.

وفي هذا الشأن أوضح الخبراء أن أوستن ربما يكون قد انتهك القانون الأميركي بشأن "الإبلاغ عن الوظائف الشاغرة" الذي يتطلب من الوكالات التنفيذية الإبلاغ عن حالات غياب كبار المسؤولين إلى مجلسي الكونغرس.

لكن القانون إجرائي إلى حد كبير ولا ينص على أي عقوبات.

في حين بيّن الخبراء أن أوستن يبدو أنه انتهك القاعدة بشكل واضح، لكن من المرجح أن يواجه فقط توبيخاً وتحذيراً من بايدن، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

وربما يكون وزير الدفاع قد انتهك أيضاً البروتوكولات الداخلية لوزارة الدفاع الأميركية، ويقول المسؤولون إنهم يجرون مراجعة كاملة للحادث لتحديد كيفية منع الهفوات المستقبلية.