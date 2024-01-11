بعد نشر صور مزيفة له مع إبستين.. ترامب يحذر من الذكاء الاصطناعي

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتقارير التي تتحدث عن ارتباطه بجيفري إبستين، يوم الثلاثاء، بحجة أنه لم يكن على الإطلاق على متن طائرته الخاصة أو "الجزيرة الغبية" بعد ظهور صور لهما بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) على الإنترنت وفقا لموقع ذا هيل الأميركي.

وقال ترامب على موقعه تروث سوشيال "هذا ما يفعله الديمقراطيون بمنافسهم الجمهوري، الذي يتقدمهم بفارق كبير في استطلاعات الرأي. هذا هو الذكاء الاصطناعي، وهو خطير جدًا على بلدنا! "لم أكن أبدًا على متن طائرة إبستين، أو في جزيرته "الغبية". يجب تطوير قوانين قوية ضد الذكاء الاصطناعي. ستكون مشكلة كبيرة وخطيرة جدًا في المستقبل!".

وقام الرئيس السابق بتضمين لقطات شاشة من مقال نشرته صحيفة ديلي ميل يعرض تفاصيل اعتذار الممثل مارك روفالو عن نشر صور الذكاء الاصطناعي للرئيس السابق وإبستين على طائرته.





وتأتي هذه التعليقات أيضًا بعد الكشف مؤخرًا عن وثائق المحكمة المتعلقة بعقود من الاعتداء الجنسي من قبل إبستين.

وفي البيان، تم الإعلان عن ما يقرب من 150 شخصًا تم تضمينهم في الأجزاء المنقحة سابقًا من دعوى مدنية تمت تسويتها ضد صديقة إبستين السابقة غيسلين ماكسويل.

ووردت في الوثائق أسماء الأشخاص الأقوياء المرتبطين سابقًا بإبستين والذي توفي في سجن مانهاتن عام 2019 بما في ذلك ترامب والأمير أندرو والرئيس السابق كلينتون، لكنهم قدموا القليل من المعلومات خارج ما كان معروفًا بالفعل.



وتسلط مقالة ديلي ميل الضوء على منشور روفالو حول علاقات ترامب المحتملة مع إبستين، معترفًا بأن الممثل لم يكن يعلم أن الصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في وقت نشره الأولي.



ونشر روفالو في 4 كانون الثاني (يناير) على X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter. "أراهن أنه لا يزال هناك بعض الجمهوريين المحترمين في أميركا الذين قد يعتقدون أن هذا أمر مبالغ فيه".

واستخدم القراء على X إمكانية التحقق من الحقائق على تطبيق الوسائط الاجتماعية ليكشفوا أن الصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ورد حينها روفالو "آسف يا قوم". من الواضح أن هذه الصور مزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، نشر الممثل في 6 كانون الثاني (يناير) قائلا "حقيقة أن ترامب كان على متن طائرة إبستين وما كان إبستين يفعله ليس كذلك. كن حذرا".

وأضاف: "إن تطبيق X التابع لإيلون وسماحه بالكثير من المعلومات المضللة هنا يؤدي إلى انخفاض قيمة تطبيقه بنسبة 55%"، وتقضي ماكسويل، صديقته السابقة، حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة مساعدة الممول السابق.