بلينكن: أمن إسرائيل مرتبط بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن عمل إسرائيل مع المنطقة وإيجاد سبيل لإقامة دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران.

وأدلى بلينكن بهذه التعليقات قبل صعوده على طائرة لمغادرة القاهرة حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال في ختام جولته في الشرق الأوسط: "أمن اسرائيل وإدماجها (في المنطقة) مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية". وتابع: "دولة فلسطينية من أجل عزل وتهميش إيران. الرؤية واضحة، ولكن علينا أن نمضي قدما بها".

وقال إن التقارب الذي يدعو إليه بين الدول العربية وإسرائيل من شأنه أن يعزل "إيران ووكلاءها الذين يتسببون في الكثير من الأضرار (للولايات المتحدة) وللجميع تقريبا في المنطقة"، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر. وأضاف "أعتقد أن هذه الرؤية واضحة جدا للعديد من القادة" في الشرق الأوسط.

في سياق آخر قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تركز على التأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم بلينكن والوفد المرافق له.

وقالت الرئاسة المصرية إن بلينكن نوّه بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار.

من جهته أكد السيسي حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشهد اللقاء تباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث أطلع بلينكن السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، واستمع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل.

وشهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد السيسي الرئيس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها.

وشدد السيسي على ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، "بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة".