قبل 5 أيام من التصويت في ولاية آيوا.. ترامب يهيمن على الاستطلاعات

ستعقد في 15 يناير من هذا الشهر 2024 أول مسابقة تمهيدية رئاسية كبرى للحزب الجمهوري في الدورة الانتخابية لعام 2024، وتاريخيًا، كان للتجمعات الحزبية في ولاية آيوا تأثير كبير في عملية الترشيح، على الرغم من أن هذا التأثير قد تضاءل في السنوات الأخيرة.

ويعتبر الفوز في المؤتمرات الحزبية في ولاية آيوا يمكن أن يزود المرشح بالزخم واهتمام وسائل الإعلام.

وفيما يتنافس عدة مرشحين على ترشيح الحزب الجمهوري عام 2024، منهم الرئيس السابق دونالد ترامب، ورون ديسانتيس، ونيكي هايلي، تشير استطلاعات الرأي إلى هيمنة ترامب بشكل واضح على الناخبين مع عدم وجود مرشح واضح حتى الآن قادر على منافسته.

التجمعات الحزبية

لكن يبقى السؤال المهم ماذا تعني كلمة التجمعات الحزبية في آيوا والفرق بينها وبين الانتخابات التمهيدية؟

يمكن أن يكون لكلمة caucuses "التجمع" أو الاجتماعات الحزبية معانٍ مختلفة اعتمادًا على السياق، ولكنها تشير بشكل عام إلى اجتماع أو مجموعة من الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة وعادةً ما يكون ذلك ضمن إطار سياسي، وفي الولايات المتحدة الأميركية نوعان رئيسيان من المؤتمرات الحزبية، الأول هو تجمع الأحزاب السياسية وهو اجتماع يعقده أعضاء حزب سياسي محدد لاختيار المندوبين لمؤتمرات الحزب، أو تسمية المرشحين للانتخابات، أو مناقشةسياسات الحزب واتخاذ قرار بشأنها.

ويتضمن عادةً مناقشات مفتوحة وإقناعًا وأحيانًا تصويتًا مباشرًا أو ترتيب التفضيلات والأولويات، والمثال على ذلك تعد المؤتمرات الحزبية في ولاية آيوا، التي تُعقد كل أربع سنوات قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، مثالاًمعروفًا للاجتماعات الحزبية حيث يجري فيها التصويت المبكر.

وعلى عكس الانتخابات التمهيدية، تكون المؤتمرات الحزبية عادةً أقل رسمية وأكثر تشاركية، وتتطلب مشاركة نشطة من المشاركين.

الكتل التشريعية

أما النوع الثاني فيشير إلى تجمعات الكتل التشريعية وهي مجموعة من المشرعين داخل هيئة تشريعية لديهم اهتمامات مشتركة، مثل الانتماء الحزبي أو العرق أو التركيز على قضية ما. وتهدف هذه التجمعات الى إمكانية الدعوة إلى سياسات محددة، أو الضغط من أجل التشريع، أو مجرد توفير منتدى للمعلومات والمناقشة بين الأعضاء.

ومن الأمثلة على ذلك يُعد تجمع السود في الكونغرس وتجمع ذوي الأصول الإسبانية في الكونغرس الأميركي أمثلة على التجمعات التشريعية.

وتعتبر التجمعات التشريعية ليست لجانًا رسمية تتمتع بسلطة تشريعية، ولكن لا يزال بإمكانها التأثير على عملية صنع القرار وزيادة الوعي حول قضايا معينة.

لذا، واعتماداً على السياق، فإن "التجمعات الحزبية" أو Caucuses من الممكن أن تشير إما إلى اجتماع لاختيار المرشحين السياسيين أو مجموعة من المشرعين ذوي المصالح المشتركة.