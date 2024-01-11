لماذا أيوا أول ولاية تجري بها التجمعات الحزبية والتصويت المبكر بأميركا؟

يعتبر الغرض من اختيار ولاية أيوا كأول ولاية يتم فيها عقد المؤتمرات الحزبية والتصويت فيها في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، معقدا، حيث توجد حجج مؤيدة ومعارضة لمكانتها في المقدمة، وعلى الجانب المؤيد هناك بعض العوامل الرئيسية التي كانت سببا في اختيارها.

ونشأ دور ولاية أيوا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين كأول ولاية تجمعية أو يجري فيها التصويت المبكر في أواخر الستينيات في أعقاب التغييرات داخل الحزب الديمقراطي التي كانت تهدف إلى تنويع عملية اختيار المرشحين. وفي حين عقدت ولايات أخرى في البداية تجمعاتها السابقة، نفذت ولاية أيوا نظامًا انتخابيا معقدا يتضمن مستويات متعددة من التجمعات الحزبية، الأمر الذي وضعها عن غير قصد في المرتبة الأولى في الجدول الزمني.

ومع مرور الوقت، بنت ولاية أيوا سمعتها باعتبارها "الأولى في البلاد من خلال التصويت المبكر"، حيث جذبت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا وموارد الحملات الانتخابية، مما عزز مكانتها بشكل أكبر.

ومن العوامل المؤثرة على استمرار دورها هي قدرتها على اختبار المرشحين حيث يسمح عدد سكان ولاية أيوا المنخرطين والناشطين سياسيًا، بالإضافة إلى حجمها الصغير نسبيًا، بالتفاعل الوثيق بين الناخبين والمرشحين. وهذا يوفر فرصة فريدة للمرشحين الأقل شهرة لاكتساب قوة جذب، وللناخبين ليكون لهم تأثير ملموس على السباق.

ويمكن أن يؤدي الأداء القوي في ولاية أيوا إلى إثارة ضجة إعلامية كبيرة وزخم إيجابي للمرشح، مما يؤثر غالبًا على الناخبين في الولايات اللاحقة.

وعلى العكس من ذلك، فإن العرض الضعيف يمكن أن يشل آفاق الحملة الانتخابية.

وعلى الرغم من استمرار الانتقادات حول أن التركيبة السكانية في ولاية أيوا لا تعكس الناخبين الوطنيين، إلا أن عملية التجمع الحزبي فيها تعزز المناقشات المتعمقة وتشجع على اتخاذ قرارات مستنيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة مشاركة الناخبين.

وعلى الجانب الآخر برزت هناك تحديات وانتقادات، أبرزها التأثير غير المتناسب حيث يقول النقاد إن صغر حجم ولاية أيوا وسكان الريف ذوي الأغلبية البيضاء يمنحانها تأثيرًا كبيرًا على عملية الترشيح الوطنية، مما قد يؤدي إلى إضعاف المرشحين الذين يتمتعون بدعم قوي في الولايات الأكثر تنوعًا واكتظاظًا بالسكان.

كما أن الدقة قضية شائكة حيث لا تُعد نتائج التصويت في المؤتمرات الحزبية دائمًا مؤشرًا موثوقًا للتنبؤ بالنجاح الوطني، مما يؤدي إلى اتهامات بتشويه الصورة الحقيقية لتفضيلات الناخبين.

وفي عام 2024، انتقل الحزب الديمقراطي ولاية كارولينا الجنوبية كمركز الانتخابات التمهيدية الأولى، بهدف وضع جدول أكثر تنوعًا للتصويت المبكر.

ومع ذلك، لا يزال الديمقراطيون في ولاية أيوا يعقدون اجتماعاتهم الحزبية كما هو مخطط لها، مما يسلط الضوء على الجدل الدائر حول دور الولاية.

بينما سيعقد الحزب الجمهوري تجمعاته الحزبية والتصويت المبكر وفق نفس المخطط المعلن له يوم 15 من الشهر الحالي.

وفي نهاية المطاف، فإن مسألة اختيار ولاية أيوا للتصويت المبكر هي قضية مثيرة للجدل، ولها حجج قوية من كلا الجانبين. وما إذا كانت تعكس بدقة صوت الناخبين الوطنيين وتستحق دورها التاريخي باعتباره "الأولى في أميركا" يظل نقطة للجدل المستمر والإصلاح المحتمل في إطار عملية الترشيح للرئاسة الأميركية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.