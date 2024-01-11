مناظرة خامسة لمرشحي الحزب الجمهوري.. خلاف بين هايلي وديسانتيس حول دعم أوكرانيا

انطلقت، صباح الخميس، المناظرة الخامسة لمرشحي الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية بالانتخابات الرئاسية، بين المرشحين الجمهوريين نيكي هايلي ورون ديسانتيس.

وحول الملفات الدولية، قالت هايلي إن أميركا تسمح باجتياح الصين لتايوان، كما تحدثت عن أن "أوكرانيا جزء من الأمن القومي الأميركي".

واتهمت هايلي ديسانتيس بأنه يؤيد إسرائيل بالقول فقط دون فعل.

ديسانتيس: انضمام أوكرانيا للناتو يعني توريط أميركا في حرب عالمية #العربية pic.twitter.com/nwjv8pxv4j — العربية (@AlArabiya) January 11, 2024

المرشحة الرئاسية أشارت إلى أن "الرئيس جو بايدن لم يكن حاسما في المواجهة الجارية حاليا مع إيران".

من جهته، قال ديسانتيس إن حدود أميركا الجنوبية أهم من حدود أوكرانيا، مشدداً على أن "أوكرانيا ليست أولوية وعلينا أن نركز على الصين".

وأضاف ديسانتيس: "انضمام أوكرانيا للناتو يعني توريط أميركا في حرب عالمية".

وقال إنه "يجب دعم إسرائيل.. وبايدن لا يقدم لها ما يكفي في حربها بغزة".

كما أضاف أن "حل الدولتين لن يقود إلى سلام بل سيؤدي لدمار إسرائيل"، مشيراً إلى أن "تهجير الفلسطينيين أفضل من تعرضهم لمحرقة جديدة".