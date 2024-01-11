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نيكي هايلي ورون ديسانتيس خلال المناظرة الرئاسية - أسوشييتد برس
الانتخابات الأميركية

مناظرة خامسة لمرشحي الحزب الجمهوري.. خلاف بين هايلي وديسانتيس حول دعم أوكرانيا

هايلي: أوكرانيا جزء من الأمن القومي الأميركي.. وديسانتيس: حدودنا الجنوبية أهم من حدود أوكرانيا وانضمام كييف للناتو سيورط أميركا في حرب عالمية

العربية.نت، وكالات
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انطلقت، صباح الخميس، المناظرة الخامسة لمرشحي الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية بالانتخابات الرئاسية، بين المرشحين الجمهوريين نيكي هايلي ورون ديسانتيس.

وحول الملفات الدولية، قالت هايلي إن أميركا تسمح باجتياح الصين لتايوان، كما تحدثت عن أن "أوكرانيا جزء من الأمن القومي الأميركي".

واتهمت هايلي ديسانتيس بأنه يؤيد إسرائيل بالقول فقط دون فعل.

المرشحة الرئاسية أشارت إلى أن "الرئيس جو بايدن لم يكن حاسما في المواجهة الجارية حاليا مع إيران".

من جهته، قال ديسانتيس إن حدود أميركا الجنوبية أهم من حدود أوكرانيا، مشدداً على أن "أوكرانيا ليست أولوية وعلينا أن نركز على الصين".

وأضاف ديسانتيس: "انضمام أوكرانيا للناتو يعني توريط أميركا في حرب عالمية".

نيكي هايلي ورون ديسانتس خلال المناظرة الرئاسية - أسوشييتد برس
نيكي هايلي ورون ديسانتس خلال المناظرة الرئاسية - أسوشييتد برس

وقال إنه "يجب دعم إسرائيل.. وبايدن لا يقدم لها ما يكفي في حربها بغزة".

كما أضاف أن "حل الدولتين لن يقود إلى سلام بل سيؤدي لدمار إسرائيل"، مشيراً إلى أن "تهجير الفلسطينيين أفضل من تعرضهم لمحرقة جديدة".

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