"حزب الله قد يهاجم دبلوماسيين أميركيين".. تحذير استخباراتي

حذر مسؤولون في وكالات الاستخبارات الأميركية، اليوم الخميس، من خطر قيام حزب الله اللبناني بمهاجمة الولايات المتحدة، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو".





وقال مسؤولان استخباراتيان إن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك داعش، التي قاتلها الأميركيون في العراق وسوريا لسنوات.

كما أفاد مسؤولون مطلعون أن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير لتزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأميركيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أميركا نفسها.



وأضافوا "بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأميركية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج"، وفق "بوليتيكو".

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ولم يهدأ الجنوب اللبناني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين تل أبيب وحزب الله حتى اليوم عن مقتل 185 شخصاً، بينهم 139 عنصرا من الحزب، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.

في حين أحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصاً بينهم 9 عسكريين.

أما عمليات الاغتيال الأخيرة فرفعت منسوب القلق اللبناني الداخلي والإقليمي والدولي من أن يتوسع الصراع العنيف الدائر في غزة منذ 3 أشهر، ويتحول إلى حرب إقليمية أشمل، لاسيما مع تحرك العديد من الجبهات سواء في لبنان أو العراق أو سوريا واليمن.