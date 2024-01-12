كيربي للعربية: الآن هو الوقت المناسب للحديث عن غزة ما بعد الحرب

قلّل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريحات خاصة من أهمية القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معتبرا أنّ حركة حماس "هي التي تحركها نية ارتكاب إبادة جماعية".

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه في البيت الأبيض ريز خان الذي يستعد في الولايات المتحدة لإطلاق برنامجه الجديد على منصات "العربية" باللغة الإنكليزية.

وخلال المقابلة قال كيربي إن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "تؤدي لنتائج عكسية"، معتبراً أنه لا توجد مؤشرات "على الإطلاق" على ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في غزة.

كما اعتبر كيربي أن رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار هو من بدأ الحرب، مضيفاً أن "على الفلسطينيين تحميله المسؤولية".

وأكد أن واشنطن تواصل دعم إسرائيل، مؤكداً حرص الإدارة الأميركية في نفس الوقت على إيصال المساعدات لغزة.

هذا ورأى كيربي أن "الآن هو الوقت المناسب للحديث عن غزة ما بعد الحرب"، مضيفاً أن واشنطن ترفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة. وتابع: "نعتقد أن إصلاح السلطة الفلسطينية قد يكون جزءاً كبيراً من الحل".

وعلى صعيد آخر، أعلن كيربي أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ستجري تغييرات في أسلوب عملها بعد الانتقادات التي طالت وزير الدفاع لويد أوستن بشأن دخوله المستشفى مؤخراً.