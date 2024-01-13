بايدن يقر بـ"خطأ" أوستن وزير دفاعه ويغلق الباب أمام مطالب إقالته

رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقر، الجمعة، بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، فإنه أكد أن لويد أوستن سيبقى في منصبه.

ورد بايدن بـ"نعم" على مراسل سأله عما إذا أخطأ وزير الدفاع، التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، مؤكدا أنه ما زال يضع ثقته بوزيره.

وتم تشخيص أوستن (70 عاما) الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية وتُعرف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستات مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 كانون الأول.

وعاد ونقل إلى المستشفى في الأول من يناير الجاري، بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية وما زال يخضع للعلاج.

وأخفى أوستن عن الرئيس والكونغرس تشخيص إصابته بسرطان البروستات طوال أكثر من شهر، وكذلك دخوله إلى المستشفى مطلع العام لأيام، ما أدى إلى مطالبات متزايدة باستقالته أو بإقالته.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إنها لا تملك موعدا محددا بعد لتسريح الوزير لويد أوستن، من المستشفى بعد تشخيصه بالسرطان، لكنها ستواصل تقديم تحديثات يومية.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد البيت الأبيض أن أوستن أشرف من المستشفى حيث يخضع لعلاج، على استعدادات القوات الأميركية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال جنرال أميركي إن هذه الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفت 30 موقعا عسكريا للميليشيا الحوثية.

ويشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر منذ نحو شهرين أي بعد مرور شهر ونيّف على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل جنوب إسرائيل، وردت عليه الدولة العبرية بقصف عنيف أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف وجعل قطاع غزة غير صالح للحياة.