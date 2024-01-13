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الوزيران سموتريتش وبن غفير - فرانس برس
الشرق الأوسط

بسبب تهجير الفلسطينيين.. مطالبات أميركية بطرد وزيرين من الحكومة الإسرائيلية

أكسيوس: عدد من المشرعين الديمقراطيين طالبوا بطرد الوزيرين بن غفير وسموتريتش من الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحاتهم حول تهجير الفلسطينيين

العربية.نت، وكالات
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أفاد موقع "أكسيوس" AXIOS الأميركي بأن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا خلال لقاء السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بطرد الوزيرين إيتمار بن غفير وبيزاليل سموتريتش من الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحاتهم حول تهجير الفلسطينيين.

وأكد المشرعون الأميركيون أن تلك التصريحات خلقت مزيدا من التوتر مع حلفاء إسرائيل خاصة إدارة الرئيس بايدن، خاصة أن نتنياهو لم يواجه تلك التصريحات والتزم الصمت لأسباب سياسية داخلية، وفقا لموقع "أكسيوس".

يأتي ذلك فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع "النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة.

مارتن غريفيث
مارتن غريفيث

غريفيث قال في إفادة لمجلس الأمن الدولي، إنه إذا لم يتم التحرك ستصبح هذه ندبة على جبين الإنسانية لا يمكن محوها، مطالبا بضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت.

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