بضربة لترامب .. قاض يلزمه دفع 400 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز"

حكم قاض في نيويورك الجمعة بإلزام الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع حوالي 400 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز" كرسوم قانونية بسبب دعواه التي استهدفت الصحيفة ورفضها القاضي نفسه العام الماضي.

وقال قاضي المحكمة العليا في نيويورك، روبرت ريد، في أمر صدر يوم الجمعة، إن الرئيس السابق يتعين عليه أن يدفع لصحيفة نيويورك تايمز وثلاثة من مراسليها 392638.69 دولارًا مقابل الرسوم القانونية المرتبطة بالدعوى التي رفعها ضدهم وضد ابنة أخته ماري ترامب في عام 2021.

وأمر ريد بأن تتلقى التايمز والصحفيان سوزان كريج وروس بوتنر 229.921 دولارًا، وأن يتلقى المراسل ديفيد بارستو 162.717.69 دولارًا.

واتهمت الدعوى، التي رفضها ريد في مايو الماضي، مراسلي الصحيفة وابنة أخته بالتورط في مؤامرة للحصول على سجلات ضريبية سرية استخدمها الصحفيون في مقال نشر عام 2018 حول المخططات الضريبية المشبوهة للرئيس السابق.

وفي الدعوى القضائية، زعم ترامب أن المراسلين مسؤولون لأنهم شجعوا ابنة أخته على منحهم وثائق ضريبية سرية. وزعم الرئيس السابق أنه من خلال تقديم الوثائق للصحافيين، انتهكت ابنة أخته أحكام السرية التي يعود تاريخها إلى تسوية سابقة بينها وبين ترامب.

وفي حكم رفض الدعوى، كتب ريد أن المحاكم اعترفت بأحقية المراسلين في المشاركة في أنشطة جمع الأخبار دون خوف".

وكتب ريد في الحكم الصادر في مايو/أيار: "لقد أدركت المحاكم منذ فترة طويلة أنه يحق للصحفيين المشاركة في أنشطة جمع الأخبار القانونية والعادية دون خوف من المسؤولية التقصيرية - لأن هذه الإجراءات هي في صميم نشاط التعديل الأول المحمي".

من جهتها أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" المناهضة لترامب بأمر القاضي يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الصحيف في بيان لصحيفة "The Hill"، في إشارة إلى قانون يهدف إلى ردع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الحد من حرية التعبير: "يُظهر قرار اليوم أن قانون مكافحة ردع الدعاوى ضد الصحافيين حديثًا في الولاية يمكن أن يكون قوة قوية لحماية حرية الصحافة ، لقد بعثت المحكمة برسالة إلى أولئك الذين يريدون إساءة استخدام النظام القضائي لمحاولة إسكات الصحفيين".