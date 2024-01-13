فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية أثناء عمليات قبالة سواحل الصومال

قال الجيش الأميركي في بيان، إنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال، مساء الخميس، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام". وأضاف البيان أنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

وأشار البيان إلى أنه كان قد تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي (C5F) لدعم مجموعة واسعة من المهام.