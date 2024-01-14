اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

نشر فيديو لمجرم شهير وشكره.. ترامب يثير عاصفة!

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

لا يكف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الساعي للدخول مجدداً إلى البيت لأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن إثارة الجدل.

فقد وجه ترامب في آخر "صيحاته" الشكر للقاتل المأجور السابق سلفاتوري جرافانو وأشاد به، ما أثار الدهشة والجدل بين العديد من الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

إذ أعرب بعض المعلقين عن استغرابهم من شكر رئيس سابق لرجل عصابات ومجرم متسلسل، مسؤول عن عدد لا يحصى من عمليات الخطف والسطو المسلح وآلاف الجنايات الأخرى.

"غير فاسد"

ونشر المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 أمس السبت، على حسابه في منصة Truth Social فضلا عن انستغرام يوم السبت، مقابلة مصورة لرجل العصابات الشهير يصف فيه ترامب بالرجل الصادق وغير الفاسد.

وفي الفيديو زعم جرافانو أنه فشل في إقناع ترامب بالعمل معه لأنه لا يريد التورط في الغوغاء.

يذكر أن جرافانو، المعروف أيضًا باسم "سامي الثور"، يعتبر زعيم عائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك، وفق نيوزويك. وكان الرجل اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل، قبل أن يخرج من السجن عام 2017 بعد أن حكم عليه بالحبس لمدة 20 عامًا بتهمة إدارة مجموعات للاتجار بالمخدرات في أريزونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نحو 80 ألف إسرائيلي نزحوا من المنطقة الشمالية منذ الـ 7 من أكتوبر نحو 80 ألف إسرائيلي نزحوا من المنطقة الشمالية منذ الـ 7 من أكتوبر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط