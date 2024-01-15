بلينكن: لن نهدأ حتى عودة جميع الأسرى الإسرائيليين لعائلاتهم

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تهدأ حتى تلم شمل المحتجزين في قطاع غزة مع أسرهم.

كما قال في ذكرى مرور 100 يوم على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، والتي أسرت فيها حركة حماس نحو 250 شخصا من إسرائيل لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين بينهم ستة أميركيين، في بيان "من المستحيل أن يفهم أي شخص ما مروا به في 100 يوم، لكني التقيت عددا من عائلاتهم وقدمت رسالة واضحة، وهي أن الولايات المتحدة تقف معكم".

وتابع في بيان "لن نهدأ حتى نلم شملهم مع أحبائهم. وسنواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين".

100 days of captivity in Gaza is far too long. The United States will not rest until all remaining hostages, including six Americans, are reunited with their loved ones. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2024

استمرار الاتصالات مع قادة مصر وقطر وإسرائيل

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يتطلع لاستمرار الاتصالات مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وفي بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة، أضاف بايدن أن الجهود الأميركية لم تتوقف لإعادة المحتجزين، الذين قال إن عددهم أكثر من 100 وبينهم ستة أميركيين.

كما أشار بايدن إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث خلال جولته بالشرق الأوسط الأسبوع الماضي سبل المضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح باقي المحتجزين.

يذكر أن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي خلف نحو 1140 قتيلاً.

في حين احتُجز نحو 250 شخصا أسرى خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم داخل غزة، حسب التأكيدات الإسرائيلية.

أما على الجانب الفلسطيني فأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب أكثر من 60 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إضافة إلى دمار هائل في القطاع المحاصر ووسط ظروف إنسانية كارثية، بحسب وصف السلطات والأمم المتحدة.