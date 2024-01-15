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US Secretary of State Antony Blinken looks on as he arrives in Abu Dhabi, during his week-long trip aimed at calming tensions across the Middle East, in United Arab Emirates, January 7, 2024. (Reuters)
أنتوني بلينكن

بلينكن: لن نهدأ حتى عودة جميع الأسرى الإسرائيليين لعائلاتهم

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تهدأ حتى تلم شمل المحتجزين في قطاع غزة مع أسرهم.

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كما قال في ذكرى مرور 100 يوم على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، والتي أسرت فيها حركة حماس نحو 250 شخصا من إسرائيل لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين بينهم ستة أميركيين، في بيان "من المستحيل أن يفهم أي شخص ما مروا به في 100 يوم، لكني التقيت عددا من عائلاتهم وقدمت رسالة واضحة، وهي أن الولايات المتحدة تقف معكم".

وتابع في بيان "لن نهدأ حتى نلم شملهم مع أحبائهم. وسنواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين".

استمرار الاتصالات مع قادة مصر وقطر وإسرائيل

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يتطلع لاستمرار الاتصالات مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وفي بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة، أضاف بايدن أن الجهود الأميركية لم تتوقف لإعادة المحتجزين، الذين قال إن عددهم أكثر من 100 وبينهم ستة أميركيين.

كما أشار بايدن إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث خلال جولته بالشرق الأوسط الأسبوع الماضي سبل المضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح باقي المحتجزين.

يذكر أن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي خلف نحو 1140 قتيلاً.

في حين احتُجز نحو 250 شخصا أسرى خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم داخل غزة، حسب التأكيدات الإسرائيلية.

أما على الجانب الفلسطيني فأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب أكثر من 60 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إضافة إلى دمار هائل في القطاع المحاصر ووسط ظروف إنسانية كارثية، بحسب وصف السلطات والأمم المتحدة.

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