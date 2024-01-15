صاروخ حوثي أطلق نحو سفينة بالبحر الأحمر.. ومقاتلة أميركية أسقطته

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الاثنين، أن مقاتلات أميركية أسقطت صاروخا حوثيا أطلق باتجاه سفينة أميركية بالقرب من ساحل الحديدة في البحر الأحمر.

وبينت القيادة أنه تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن أمس الأحد في حوالي الساعة 4:45 مساء (بتوقيت صنعاء)، باتجاه حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر.

فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب البيان.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

"رسالة للحوثي"

وأمس الأحد، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ: "نأمل أن تكون رسالتنا وصلت للحوثيين"، وذلك بعد استهداف عشرات المواقع التابعة للحوثيين في اليمن.

كما أضاف أن "ضرباتنا في اليمن لن تكون الأخيرة ولن نتردد"، لافتا إلى أن الضربات رسالة للحوثيين بضرورة وقف هجماتهم فورا.

تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية بعدما طالت الهجمات الأميركية البريطانية خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 هدفاً في 6 محافظات يمنية طالت مواقع تخزين عسكرية للحوثيين، فضلا عن مواقع للرادار ومراكز تصنيع وتخزين للدورن والصواريخ.

فيما توعدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً بالرد على تلك الهجمات، رغم أن أي رد كبير لم يحصل حتى الساعة.

الحوثيون تدربوا على مهاجمة السفن في جزيرة إيرانية تحت إشراف الحرس الثوري

27 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة يوم السابع من أكتوبر، شن الحوثيون أكثر من 27 هجوماً على السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر، تحت ذريعة توجهها إلى إسرائيل التي تحاصر القطاع.

كما تعهدوا بمواصلة تلك الهجمات إلى أن توقف إسرائيل غاراتها العنيفة على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضوا للاستهداف.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.