في ولاية أيوا.. ترامب يؤكد هيمنته الجمهورية ويكتسح الانتخابات التمهيدية

حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، فوزا مدويا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الحالي في ولاية أيوا. وبفوزه أكد ترامب هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفاز الرئيس السابق بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أميركية، مساء الاثنين، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض، المقررة في نوفمبر.

وتوقّعت شبكتا "CNN" و"CBS" أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

ويدشّن هذا الاقتراع المسار الطويل للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي يعتبر ترامب الأوفر حظّاً فيها بين سائر المرشّحين الجمهوريين لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

الطقس الأشد برودة

وواجه الرئيس الأميركي السابق الناخبين فيما تتمّ محاكمته في أربع قضايا جنائية، تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن.

كما واجهت الناخبين أحوال الطقس الأشد برودة في العهد الحديث للحملات الانتخابية الأميركية، في ظل العواصف الثلجية والرياح العاتية المتوقعة في بعض المناطق حيث ستصاحبها درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية تحت الصفر، ما من شأنه أن ينعكس على نسب المشاركة.

وقال ديسانتيس عبر منصة "إكس" في وقت مبكر الاثنين، "أطلب منكم الخروج وتحدّي البرد ودعمي في المجلس الشعبي الانتخابي في ولاية أيوا"، مضيفاً "لن تُتاح أمامكم الفرصة أبداً ليكون لتصويتكم تأثير أكبر من الليلة".

ملابس دافئة

من جهته، قال ترامب في تجمّع انتخابي، الأحد، في إنديانولا، جنوب دي موين عاصمة الولاية، بعدما ألغى ثلاثة تجمّعات نهاية الأسبوع "ارتدوا ملابس دافئة.. واجهوا أحوال الطقس واخرجوا لتنقذوا أميركا".

وبينما تشهد أيوا السباق الانتخابي الأول في البلاد، فهي تتمتّع بتأثير كبير على موسم الانتخابات التمهيدية، وغالباً ما تُحدّد الزخم والروايات الإعلامية التي تسبق الانتخابات في الولايات التالية.

وأظهر استطلاع جديد لـ"NBC NEWS" أن ترامب يحظى بأصوات 48% من الناخبين المحتملين بينما حلّت هايلي في المرتبة الثانية بحصولها على نسبة 20% فقط. أمّا حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، فقد حصل على 16%.

ويشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أيضا عدد من المرشحين الذين حصلوا على نسب تأييد منخفضة في الاستطلاعات، من بينهم رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي.

وسيحضر الديمقراطيون في ولاية أيوا أيضا الاثنين المجالس الشعبية (كوكس)، وهي الاجتماعات التي يحضرها الأعضاء المحليون في حزب سياسي لتسجيل مرشحيهم المفضلين، لكنهم سيصوتون بالبريد في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس.

ومن المتوقع أن يهزم بايدن بسهولة الكاتبة ماريان وليامسون وعضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس.