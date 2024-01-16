ماذا يعني فوز ترامب الساحق بولاية آيوا؟

فاز دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا بأغلبية ساحقة، ليلة الاثنين، وحصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على المركز الثاني الحاسم، ولكن البعيد في ولاية استثمر فيها مستقبله السياسي قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء المقبل، حيث تخلف بشدة في استطلاعات الرأي وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

وجاءت نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، في المركز الثالث المخيب للآمال، خلف ديسانتيس مباشرة، ولكن أقل من التوقعات.

وأظهرت إحصائيتها النهائية أن الضجيج الذي أحاط بحملتها في الأسابيع الأخيرة لم يستطع أن يصمد أمام الناخبين المحافظين في ولاية أيوا، حتى إن ترامب فاز بمعقل الجمهوريين من خريجي الجامعات في ولاية آيوا، حول مركز دي موين ومدينة آيوا، حيث كان من المتوقع أن تهيمن السيدة هيلي.

لكن هامش فوز ترامب هو مجرد واحد من الأرقام الجديرة بالملاحظة من الأصوات الأولى لانتخابات عام 2024 وهنا أبرز الملاحظات التي تم رصدها حتى هذه اللحظة.

أولها نسبة ترامب: 51%

وحصل ترامب على 51% حتى الساعة 12:25 صباحًا بالتوقيت الشرقي الأميركي، مع ما يقرب من 109000 صوت تم فرزها. وكان الرئيس السابق يتقدم على أقرب منافسيه بما يقرب من 30 نقطة. ويضيف فوزه في ولاية هوك إلى زخمه قبل الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير الأسبوع المقبل. وهذا ليس فأل خير بالنسبة للمتنافسين في السباق، الذين يعملون منذ أشهر لتقليص تقدم ترامب.

وفاز ترامب بالانتخابات العامة في ولاية آيوا في كل من عامي 2016 و2020، لكنه خسر المؤتمرات الحزبية في ولاية آيوا لعام 2016 أمام السيناتور تيد كروز قبل أن يفوز بولاية نيو هامبشاير ثم الترشيح.

الوقت الذي تم فيه إعلان فوز ترمب هو 30 دقيقة

وجاء إعلان فوزه الأول من وسائل الإعلام الأميركية في المؤتمرات الحزبية بعد حوالي نصف ساعة من بدء فرز الأصوات في ولاية آيوا. حيث أعلنت وكالة أسوشييتد برس فوز ترامب في الساعة 8:31 مساءً، وسرعان ما تبعتها وسائل إعلام أخرى.

وجاءت الإعلانات بعد وقت قصير نسبيا من بدء التصويت حتى إن آخرين لم يصوتوا بعد. وأشار مذيع شبكة سي إن إن، جيك تابر، إلى السرعة التي تم بها إجراء إعلان فوز ترمب، قائلاً على شبكة سي إن إن "هذا هو أقرب وقت يمكنني أن أتذكر فيه إعلان فوز مرشح بشيء كهذا".

الفارق بين المركزين الثاني والثالث

وكان الفارق هو نقطتان بين ديسانتيس وهيلي وقال المراقبون قبل اجتماعات التجمع الحزبي ليلة الاثنين إنهم سيتطلعون إلى الهوامش بين المركز الأول والثاني والثالث في ولاية آيوا، بحثًا عن إشارات على قوة المرشح مع احتدام الدورة الانتخابية.

ومن المرجح أن تكون المنافسة المتقاربة علامة جيدة لهيلي، التي تتقدم في استطلاعات الرأي بفارق كبير على ديسانتيس في نيو هامبشاير، التي تصوت بعد ثمانية أيام من ولاية آيوا.

الإقبال: 110.000

ومن المعروف أن سكان آيوا متحمسون لانتخاباتهم الحزبية التي تعقد كل أربع سنوات، والتي تجذب بانتظام الكثيرين للمشاركة في التصويت الأول في البلاد. لكن الظروف الجوية السيئة تاريخياً شكلت عائقاً أمام الناخبين الذين اعتادوا على برد يناير. وأعرب رئيس الحزب الجمهوري في ولاية آيوا، جيف كوفمان، عن تفاؤله بشأن إقبال الناخبين، وقال لصحيفة The Hill إنه يشعر "بالرضا" تجاه المشاركة بالنظر إلى حرث الشوارع وتوقف الثلوج.

وقال إنه لا يتوقع أن يصل العدد إلى الرقم القياسي الذي يبلغ حوالي 187 ألفًا، لكنه يشعر "بالرضا عما نحن فيه" اعتبارًا من وقت سابق من اليوم.

وتوقعت المصادر أن يشارك حوالي 110.000 ناخب في المؤتمرات الحزبية. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا ملحوظًا عن انتخابات عام 2016 التي سجلت الرقم القياسي، ولكنه انخفض قليلاً فقط عن ما يقرب من 120 ألفًا الذين صوتوا في عامي 2012 و2008 على التوالي.

وواجه سكان آيوا درجات حرارة متجمدة وطقسا شتويا قارسا يوم الاثنين، حيث حددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قيم برودة الرياح في دي موين عند مستوى منخفض يصل إلى سالب 30 درجة.