واشنطن: القصف الإيراني على أربيل "متهور" ويقوض استقرار العراق

بعد مهاجمة طهران مواقع في إقليم كردستان شمال العراق، بحجة أنها تابعة للموساد، نددت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، بالهجمات الإيرانية على مواقع في مدينة أربيل بشمال العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران، والتي تقوض استقرار العراق".

كما أضاف في بيان "ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".

يأتي ذلك فيما قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لقناة "إن بي سي" NBC، اليوم الثلاثاء، إن القصف الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على مواقع في مدينة أربيل في شمال العراق لم يستهدف أي أفراد أو منشآت أميركية.

وذكرت المتحدثة أدريين واتسون للقناة التلفزيونية أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد الأميركيين بعد القصف الإيراني لأربيل.

كان مجلس أمن إقليم كردستان قد أعلن أن القصف الذي دانته الخارجية الأميركية قد أسقط أربعة قتلى وعددا من المصابين.

وذكر المجلس أن القصف أصاب مطار أربيل الدولي ومبنى قريبا من القنصلية الأميركية.

وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، أمس الاثنين، إن الضربات لم تستهدف أي منشآت أميركية ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين.

مراكز تجسس للموساد

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم "مراكز تجسس" لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي.

وتأتي الهجمات الصاروخية وسط مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وذلك في ظل دخول حلفاء لإيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن في الصراع.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن الهجوم جاء "ردا على الفظائع الأخيرة التي ارتكبها إسرائيل والتي تسببت في مقتل قادة الحرس الثوري ومحور المقاومة... تم تدمير أحد مقار التجسس الرئيسية للموساد في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية".

وتوعدت إيران بالانتقام لمقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في سوريا الشهر الماضي، من بينهم قائد كبير، والذين كانوا يعملون مستشارين عسكريين هناك.