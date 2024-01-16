السيناتور بوب مينينديز وزوجته يسعيان لمحاكمات منفصلة في تهم بالرشوة
متهم بمساعدة 3 رجال أعمال مقابل رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة
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يسعى السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، وزوجته إلى المثول في محاكمات منفصلة بتهم الرشوة التي يواجهها كل منهما في محكمة بنيويورك.
ووجهت اتهامات للسيناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي وزوجته نادين في الخريف بمساعدة ثلاثة رجال أعمال مقابل رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة.
وأكد الزوجان ورجال الأعمال، الذين يواجهون اتهامات أيضا، براءتهم. وطلب محامو نادين مينينديز، في مذكرات قدمت مساء الاثنين، المثول أمام محاكمة منفصلة على أساس أن السيناتور قد يرغب في الإدلاء بشهادته في المحاكمة التي ستبدأ في مايو التي قد يكشف فيها عن اتصالات ربما ترغب زوجته في إبقائها سرية.
وأشار محامو بوب مينينديز إلى أن كليهما ينبغي أن يمثلا أمام محاكمات منفصلة حتى لا يقدم السيناتور معلومات أثناء الاستجواب قد تضر بالدفاع عن زوجته. وطلبوا من القاضي ألا يجبره "على الاختيار بين حقين أساسيين: حقه في الشهادة دفاعا عن نفسه، وحقه في عدم الشهادة ضد زوجته".
وجرى تقديم طلبات إجراء محاكمات منفصلة في إطار العديد من المرافعات السابقة للمحاكمة في وقت متأخر من الاثنين من محامي المتهمين في القضية.
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