بايدن يستفز ترامب: شخص واحد فقط يمكن أن يهزمك

علق الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية أيوا في الانتخابات التمهيدية للجزب الجمهوري، من خلال مقطع فيديو على حسابه في "إكس".

وقل بايدن: "لقد انتهت ولاية آيوا، ولا يزال هناك شخص واحد فقط هزم دونالد ترامب".

Iowa’s over, and there’s still only one person who’s ever defeated Donald Trump. pic.twitter.com/uE1tylKuGf — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024

وأضاف بالقول: "هذا مضحك.. كل هؤلاء المرشحين الجمهوريين يحاولون هزيمة دونالد ترامب.. إلا أنني الشخص الوحيد الذي هزم دونالد ترامب.. وأتوق لأن أفعلها مجددا لمصلحة هذا البلد".

وفاز الرئيس السابق بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، أمس الثلاثاء، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في نوفمبر هذا العام.

وقد حل منافسه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ثانيا في آيوا، قبل السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وتعليقاً على فوز ترامب السهل في آيوا، قال بايدن، الثلاثاء، إن ذلك يبرهن على أنّه "الأوفر حظاً لنيل" بطاقة الترشيح الجمهورية.

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ الفوز السهل الذي حقّقه سلفه ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا مساء الاثنين يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

وفي منشور على منصّة "إكس" دعا فيه أنصاره إلى التبرّع لحملته الانتخابية قال بايدن "يبدو أنّ دونالد ترامب قد فاز لتوّه في ولاية آيوا. إنّه بكلّ وضوح المرشّح الأوفر حظاً على الجانب الآخر في هذه المرحلة".

وبعد آيوا، يتوجّه ترامب ومنافساه الجمهوريان، نيكي هايلي ورون ديسانتيس، إلى نيو هامشير حيث ستجري الانتخابات التمهيدية في 23 يناير.

وفي كلمة له بنيو هامشير شن ترامب هجوما لاذعا على الديمقراطيين، معتبرا أن فترة الرئيس جو بايدن هي أسوأ فترة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب لأنصاره: "بعد أسبوع من الآن سنفوز بانتخابات نيو هامشير التمهيدية ثم سنهزم جو بايدن الضعيف، إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، إنه أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ بلادنا، وبصراحة إنه الرئيس الأقل كفاءة على الإطلاق.. سينتهي بنا الأمر في الحرب العالمية الثالثة مع هذا الرجل.. لكننا سنستعيد بلدنا.. ونجعل هذا البلد عظيما مجددا..".