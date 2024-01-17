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هانتر بايدن (رويترز)
أميركا وبايدن

بعد تهربه من تحقيقات "الفساد".. تهم تقليل احترام الكونغرس قد توجه لنجل بايدن

وأضاف منسق الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي أن شهادة نجل الرئيس مهمة لتحقيق مجلس النواب في الفساد المحتمل لعائلة بايدن

العربية.نت
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أعلن منسق الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي توم إيمر أن مجلس النواب الأميركي مستعد للمضي قدما بإجراءات توجيه اتهامات لهانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي بتقليل احترام الكونغرس.

وقال إيمر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إذا حاول هانتر بايدن تأخير أو القيام بأعمال طائشة علنية أخرى، فيمكننا وسنمضي قدما في اتهامه بتقليل الاحترام".

وأضاف أن شهادة نجل الرئيس مهمة لتحقيق مجلس النواب في الفساد المحتمل لعائلة بايدن.

وصرحت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي أنهما على استعداد للاتفاق مع هانتر بايدن لتحديد موعد جديد للإدلاء بشهادته بعد أن تجاهل مذكرات الاستدعاء مرتين.

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وقال بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر وزميله عضو الحزب الجمهوري جيم جوردان، الذي يرأس اللجنة القانونية: "سيواصل مجلس النواب تبني مبادرة محاسبة هانتر بايدن على الازدراء بالكونغرس حتى يؤكد هانتر بايدن تاريخ مثوله للإدلاء بشهادته وفقا لواجبه القانوني".

وحذر كومر وجوردان من أنه "بينما نعمل على تحديد موعد للشهادة، لن نتسامح مع أي حيل أو تأخيرات إضافية من جانب هانتر بايدن".

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