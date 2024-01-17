بلينكن: لا تكامل إقليمياً في المنطقة دون اعتراف بدولة فلسطينية

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية "تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة". وقال في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المعاناة تفطر قلبي... السؤال هو ما الذي يجب فعله".

وأكد على ضرورة الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة. وأضاف بلينكن أنه لن يكون هناك تكامل إقليمي في المنطقة دون اعتراف بدولة فلسطينية وتطوير السلطة.

وأضاف "هناك مأساة إنسانية في إسرائيل وفلسطين على حد سواء ويجب وضع حد لها".

ويتزايد التوتر بين إسرائيل والعديد من حلفائها، وخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والأحزاب الديمقراطية، بسبب الحرب في غزة.

وأفادت تقارير أن الرئيس بايدن لم يتحدث مع بنيامين نتنياهو منذ ثلاثة أسابيع وسط انقسام متزايد بين الاثنين حول طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة.

وأفادت صحيفتان إسرائيليتان بارزتان، الاثنين، أن البيت الأبيض يشعر بـ"الفزع" من افتقار نتنياهو إلى رؤية لإنهاء الصراع ونقص الدعم للحكم الفلسطيني المستقبلي في القطاع.

وفي السياق، قال غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الأربعاء إن العالم يحتاج إلى إنهاء حرب غزة سريعا. وقال بيدرسن في حديث بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه قلق للغاية بسبب "اتساع نطاق الحرب والتصعيد".

وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وأضاف: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد، وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".

وقال وزير الخارجية السعودي "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن "استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد".

واندلعت الحرب بعد هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أدّى الى مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أتبعتها بهجوم بري اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدّى الى مقتل 24448 شخصا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.