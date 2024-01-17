ماكونيل: حذرت من رفع اسم الحوثي من قائمة الإرهاب.. وبايدن مدين بشرح

وسط أنباء عن اعتزام الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الأربعاء، إنه حذر من رفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب. وأضاف: "لفتت الانتباه إلى كيفية قيام طهران، حتى في ذلك الوقت، بزيادة شحناتها من الأسلحة الفتاكة والأطول مدى إلى الإرهابيين في اليمن".

وشدد على أنه "منذ البداية، اختارت الإدارة مواجهة العدوان الإيراني بالتسوية. لقد عمل فريق الرئيس بناءً على تقييم ساذج للغاية للتهديد الذي نواجهه.. لقد تخلوا عن الضغط وأهدروا نفوذهم في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الفاشل".

ماكونيل أضاف أن "الردع الفعال يعني ضرب ما يعتز به خصومنا وليس فقط مستودعات إرهابيين فارغة"، مشيراً إلى أن "الرئيس بايدن مدين للشعب بشرح كيف ينوي بالضبط إجبار إيران على تغيير سلوكها".

هذا وتعتزم الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين، المدعومين من إيران، على قائمة الإرهاب، وفقا لمصادر "العربية" و"الحدث".

وأضافت المصادر نقلا عن مسؤولين أن القرار المرتقب إعلانه اليوم لن يشمل فرض عقوبات مادية حتى لا يشكل عائقا أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في اليمن.

ويأتي هذا القرار، الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر شحن حيوي للتجارة العالمية، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي ردًا على ذلك.

وكثفت جماعة الحوثي هجماتها ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حماس، بل وتوعدت بالمزيد.

ويأتي التصنيف الجديد بعد ثلاث سنوات من تراجع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قبل إدارة بايدن لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.